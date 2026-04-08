Naomy Valle está a días de un cambio que marcará su vida y que la alejará del ring por un tiempo

Naomy Valle va por una nueva meta, pero ahora más personal. (La Nación/Tomadas del Facebook de Naomy Valle)

La joven boxeadora Naomy Valle está a punto de cumplir un sueño muy personal, y esta vez no tiene nada que ver con los guantes ni el ring.

La menor de las Valle sorprendió al contar que en cuestión de días pasará por el quirófano para realizarse un aumento de senos, siguiendo así los pasos de su hermana, la campeona mundial Yokasta Valle.

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Naomy explicó que esta decisión forma parte de un deseo personal que venía considerando desde hace tiempo, motivada también por la experiencia positiva de Yokasta, quien se sometió a la misma cirugía en 2024.

“Estoy supertranquila, superemocionada porque sé que estoy en las mejores manos”, dijo en un anuncio de la clínica donde se operará la otra semana.

Yokasta Valle se operó los senos en el 2024 y dijo que no le afecta en nada la práctica del boxeo. (Instagram /Instagram)

En su momento, Yokasta dejó claro que los implantes no representan un obstáculo para su carrera en el boxeo, disciplina en la que ha conquistado múltiples títulos mundiales. Incluso, reveló que optó por un resultado natural, tomando en cuenta el alto impacto del deporte que practica.

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De hecho, lo bien que le ha ido a su hermana con los implantes fue lo que motivó a Naomy a querer pasar por lo mismo, más al ver que “salió literalmente caminando” después de la cirugía.

“Yo dije: ¡Wow! Es superápido, ya estaba entrenando, ya estaba corriendo, entonces ahora quiero vivirlo desde mi experiencia“, señaló la también campeona.

Naomy Valle tiene un cuerpazo al igual que su hermana. (Cortesía/Cortesía Lenda Valle)

Además de compartir la pasión por el boxeo, Nao también sigue el ejemplo de su hermana en el plano personal, dejando claro que ambas van de la mano dentro y fuera del cuadrilátero.