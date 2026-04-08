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El sacrificio de Yokasta Valle para conseguir un nuevo título mundial

Yokasta Valle volverá al cuadrilátero, el 30 de mayo, en Estados Unidos

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La boxeadora Yokasta Valle tendrá la oportunidad de buscar su sétimo título mundial, ahora en la categoría de las 108 libras, enfrentando a la mexicana Lourdes “Lulu” Juárez.

El combate será el próximo 30 de mayo, en el Coliseo del Paso Texas, Estados Unidos.

Anteriormente, Yoka competía en las 105 libras, por lo que hizo un esfuerzo para subir de peso y enfrentarse a un nuevo desafío.

El combate será transmitido por la cadena ESPN USA.

Yokasta Valle
Yokasta Valle enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez, el próximo 30 de mayo. Foto: cortesía. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

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La preparación de Yokasta

Esto dijo la pugilista sobre la preparación para esta pelea:

“Siempre he querido los mayores desafíos y enfrentarme a las mejores. Subir de peso para desafiar a una campeona por su título es justo el tipo de oportunidad que me motiva.

Este es un gran reto, como todas las peleas importantes que he tenido en mi carrera, pero siempre me preparo al 200% para darlo todo en el ring”, afirmó.

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Valle también habló de lo que representa el enfrentar a otra mexicana en su carrera.

“Ya me he enfrentado a 12 o 13 boxeadoras mexicanas en mi carrera, así que sé exactamente qué tipo de desafío representan. Me he estado preparando en México con mi equipo, liderado por Panda, Jay Najar, y eso me da mucha confianza para esta pelea.

“Creo que Lulu Juárez es la mejor boxeadora mexicana en este momento, así que esta es una prueba enorme para mí”, añadió.

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Yokasta ValleLourdes Juárez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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