Yokasta Valle: “Yo decidí representar a Costa Rica. Eso a mí me hace más tica que cualquiera”

La boxeadora y campeona mundial costarricense Yokasta Valle puso fin a una de las dudas que por años ha generado debate en redes sociales, al referirse abiertamente a sus raíces y nacionalidad durante una entrevista en el pódcast del periodista Yashin Quesada. Una polémica que la acompaña desde hace años

Durante la conversación, Quesada le consultó directamente sobre los comentarios que suele recibir tanto de costarricenses como de nicaragüenses respecto a su origen.

“Hay algunos ticos que dicen: ‘Yoka, esta es nica’, y hay varios ticos que dicen: ‘Yoka, esta es tica’”, comentó el comunicador.

Valle reconoció que incluso hay personas que sienten que los “traicionó” por haber decidido representar a Costa Rica, pese a haber nacido en Nicaragua.

Yokasta Valle habló sobre su nacionalidad en un pódcast con Yashin Quesada. (@mostvaluablepromotions/Most Valuable Promotions)

“A ese nivel, para ellos solo somos latinos”

La campeona mundial explicó que, a nivel internacional, las discusiones sobre nacionalidad pierden relevancia.

“En el nivel en el que estoy, nadie sabe si uno es de Nicaragua, Costa Rica o Panamá. Al final dicen: ‘son latinos’”, señaló.

Incluso relató que en ocasiones le preguntan si es mexicana o si Costa Rica es una isla, lo que evidencia el desconocimiento que existe sobre el país fuera de la región.

Respuesta directa a sus críticos

Yokasta también se refirió a los comentarios negativos que recibe en redes sociales, tanto de quienes cuestionan su identidad como de quienes aseguran que no los representa.

“En redes sociales que digan que es nica, que no nos representa, y yo digo: ¿usted qué hace por Costa Rica? A veces ni siquiera se preocupan por la basura que tiran al piso”, afirmó.

La boxeadora fue clara en señalar que, más allá de las críticas, ella sabe el esfuerzo que hace por dejar en alto el nombre del país.

“Yo sé lo que hago con representarlos a cada uno de ellos; incluso al que me critica, también lo represento”, añadió.

La decisión que la define

La campeona mundial explicó por qué decidió representar a Costa Rica. (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

Finalmente, Valle dejó claro que su identidad va más allá del lugar de nacimiento y que su decisión fue consciente.

“Muy bien hubiera podido decir: nací en Nicaragua y represento a Nicaragua. Pero yo decidí representar a Costa Rica. Eso a mí me hace más tica que cualquiera”, aseguró.

La campeona concluyó que, mientras muchos simplemente nacieron en el país, ella eligió representar a Costa Rica en cada combate y en cada triunfo.

