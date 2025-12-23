Yokasta Valle pudo darse un gusto que estuvo esperando por semanas

La boxeadora Yokasta Valle pudo darse un gusto, por el que estaba esperando desde hace semanas.

La pugilista regresó al país, luego defender su título mundial de la WBC ante la estadounidense - mexicana Yadira Bustillos el viernes anterior y finalmente pudo conocer a su sobrino.

En una imagen que Yokasta compartió en sus redes sociales se le observa chineando al bebé, que tiene un poco más de un mes de nacido.

Yokasta Valle pudo conocer a su sobrino Bastian. Foto: Instagram Yokasta Valle. (Foto: Instagram Yokasta Valle./Foto: Instagram Yokasta Valle.)

El nacimiento del sobrino de Yoka

El nacimiento de Bastian, el bebito más pequeño en la familia Valle fue un hermoso acontecimiento.

La deportista compartió diversos momentos del embarazo de su hermana Lenda y a inicios de noviembre reveló en sus redes el nacimiento del bebé.

“Adivinen. Ya nació mi sobrino Bastian. Todo salió bien, gracias a Dios”, escribió Yoka, quien siempre ha mostrado el gran amor que siente por sus hermanas y sobrinos.