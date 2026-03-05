Yokasta y Naomy Valle hacen reveladoras confesiones sobre sus citas románticas

Las hermanas Naomy y Yokasta Valle volvieron a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en el que hablaron de sus experiencias en citas románticas y las razones por las que han dejado de interesarse en algunas personas.

Ambas suelen publicar contenido variado en redes sociales, donde comentan situaciones cotidianas y anécdotas personales. En esta ocasión decidieron abordar un tema que generó curiosidad entre sus seguidores.

Confesiones sobre experiencias personales

El video comenzó con una anécdota contada por Yokasta, quien recordó una experiencia que vivió durante una cita.

Yokasta Valle habló sin filtros sobre sus experiencias en citas románticas. (John Duran/John Durán)

“Él no sabía besar. Fue la primera cita, no, como varias citas. Ya cuando estuve en la parte de los besos, me fue a dejar a la casa y luego me iba a dar un beso y yo ‘qué beso más feo’ y nunca más lo volví a llamar”, contó.

Naomy Valle no se quedó atrás

Por su parte, Naomy recordó que salió con una persona que no tenía tema de conversación y para ella fue “aburrido e incómodo”, además habló de lo que debe tener un hombre para llamar su atención.

“Que tenga buen perfume, que huela rico y también los dientes, yo me fijo muchísimo en los dientes”, expresó.

Además, aclaró que no le agrada que su pretendiente siga a muchas mujeres en Instagram.

Naomy Valle fue clara en su postura. (Camila Castillo/Perfil)

Durante la conversación también mencionaron otras situaciones que han vivido, como cuando Yokasta fue presentada a toda la familia de su pretendiente en la primera cita, y Naomy recordó una ocasión en que le propusieron noviazgo a Yokasta y ella aceptó por presión social.

El video generó numerosas reacciones entre los seguidores de las hermanas, quienes comentaron sus propias experiencias y opiniones sobre el tema.