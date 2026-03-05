Deportes

Yokasta y Naomy Valle hacen reveladoras confesiones sobre sus citas románticas

Naomy y Yokasta Valle hablaron sin filtros sobre experiencias que han vivido en sus citas románticas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Las hermanas Naomy y Yokasta Valle volvieron a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en el que hablaron de sus experiencias en citas románticas y las razones por las que han dejado de interesarse en algunas personas.

Ambas suelen publicar contenido variado en redes sociales, donde comentan situaciones cotidianas y anécdotas personales. En esta ocasión decidieron abordar un tema que generó curiosidad entre sus seguidores.

LEA MÁS: Melissa Durán al borde de las lágrimas en Noticias Repretel mientras informaba sobre cruel noticia

Confesiones sobre experiencias personales

El video comenzó con una anécdota contada por Yokasta, quien recordó una experiencia que vivió durante una cita.

16/02/2026/ La boxeadora tica Yokasta Valle inaugura su gimnasio en Forum 1 de Santa Ana / Foto John Durán
Yokasta Valle habló sin filtros sobre sus experiencias en citas románticas. (John Duran/John Durán)

“Él no sabía besar. Fue la primera cita, no, como varias citas. Ya cuando estuve en la parte de los besos, me fue a dejar a la casa y luego me iba a dar un beso y yo ‘qué beso más feo’ y nunca más lo volví a llamar”, contó.

LEA MÁS: Esposa de Christian Bolaños revela la razón por la que tuvo que dejar el colegio

Naomy Valle no se quedó atrás

Por su parte, Naomy recordó que salió con una persona que no tenía tema de conversación y para ella fue “aburrido e incómodo”, además habló de lo que debe tener un hombre para llamar su atención.

“Que tenga buen perfume, que huela rico y también los dientes, yo me fijo muchísimo en los dientes”, expresó.

Además, aclaró que no le agrada que su pretendiente siga a muchas mujeres en Instagram.

NAOMY VALLE
Naomy Valle fue clara en su postura. (Camila Castillo/Perfil)

Durante la conversación también mencionaron otras situaciones que han vivido, como cuando Yokasta fue presentada a toda la familia de su pretendiente en la primera cita, y Naomy recordó una ocasión en que le propusieron noviazgo a Yokasta y ella aceptó por presión social.

El video generó numerosas reacciones entre los seguidores de las hermanas, quienes comentaron sus propias experiencias y opiniones sobre el tema.

Naomy y Yokasta Valle hablaron sin pelos en la lengua de sus citas románticas.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yokasta ValleNaomy ValleNovioCita romántica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.