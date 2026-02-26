Yokasta Valle revela el trabajo que la hizo jurar que cambiaría su destino

Yokasta Valle aseguró que trabajó en tiendas y supermercados antes de dedicarse por completo al boxeo. (Kevin Lonja/Kevin Lonja)

Antes de convertirse en una de las máximas figuras del boxeo costarricense, Yokasta Valle tuvo que ganarse cada oportunidad lejos del ring.

La campeona reveló que trabajó en tiendas, donde pasaba largas jornadas de pie, especialmente en temporadas altas. Aunque cumplía con sus responsabilidades, tenía claro que ese no era el futuro que quería para su vida.

“Trabajé en tiendas, estaba de pie en temporadas y yo decía que me dolían los pies, pero también me repetía: ‘Yo no quiero esto para mi vida, quiero trabajar en lo que me guste’”, contó en el pódcast InspiraT, del doctor Luis Ulett.

Yokasta Valle habló de los trabajos que hizo en su momento. (Instagram /Instagram)

Valle explicó que esos empleos no solo le enseñaron disciplina, también le permitieron costear su carrera deportiva cuando apenas comenzaba. Con ese salario pagaba pases, ropa, botas, entrenamientos y todo lo necesario para seguir preparándose.

“Lo hacía para pagar pases, la ropa, entrenamientos, botas, ropa deportiva, pero yo decía: ‘Yo no quiero esto’”, recordó.

La boxeadora también contó que trabajó en supermercados dando muestras de productos. De hecho, confesó que cada vez que visita uno, no puede evitar aceptar las degustaciones, porque sabe lo que implica estar del otro lado.

Más allá del cansancio físico, esa etapa fue el combustible que la impulsó a esforzarse más.

Yokasta Valle mostró su casa nueva.

“Yo no quería estar ahí, por eso siempre pensaba en trabajar más fuerte, hacer cosas diferentes, tener un plan y hacer lo que uno quiere”, afirmó.

Hoy, con títulos mundiales en su historial, Yokasta no olvida esos días. Al contrario, los reconoce como el punto de partida de una historia que demuestra que el éxito no llega por casualidad, sino por convicción y trabajo constante.