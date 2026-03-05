Melissa Durán al borde de las lágrimas en Noticias Repretel mientras informaba sobre cruel noticia

La periodista Melissa Durán no pudo ocultar la conmoción que le provocó una noticia que presentó este jueves en la edición meridiana de Noticias Repretel.

La presentadora quedó al borde de las lágrimas mientras informaba sobre el caso de un hombre que lanzó a su hija de 7 años a un basurero mientras caminaban por una calle en Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Melissa Durán activa alarmas por esto que le está pasando

Durán, quien además es mamá de tres hijos, se mostró profundamente afectada por el suceso mientras conversaba en vivo con el reportero Gustavo Díaz, encargado de cubrir la información para el noticiero de Repretel.

Melissa Durán está indignada y con mucho dolor en su corazón por la noticia de un padre que tiró a su hija a un basurero. (Captura/Captura)

La voz de Melissa Durán se quebró en plena transmisión

Desde el inicio de la noticia, Melissa Durán dejó claro lo indignante que le resultaba el caso.

“Ustedes ven esto y, ¿qué sienten? Porque es realmente indignante la forma en cómo este hombre lanza a una niña en un basurero mientras caminaban por las calles de Pérez Zeledón”, dijo Durán al principio.

La comunicadora también señaló que las autoridades deben actuar con rapidez para que el responsable enfrente la justicia.

“Yo, la verdad, estoy tratando un poco de respirar. Uno ve esto y no entiende nada (...). ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué es lo que tiene que pasar para llevar a este sujeto donde tiene que estar? Es hora de que esto lo agilicemos”, afirmó en un comentario posterior.

El momento más emotivo del noticiero

El instante más conmovedor llegó hacia el final del informe, cuando Durán habló de las posibles secuelas psicológicas que podría enfrentar la menor.

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Fue entonces cuando su voz se entrecortó y sus ojos se llenaron de lágrimas.

LEA MÁS: Melissa Durán renovó su imagen y periodista de Teletica reaccionó con inesperado comentario

“Ojalá alguien, si nos está viendo y la conoce, la pueda abrazar realmente y decirle a esa niña el valor real que tiene, porque una situación de estas, qué dicha que se da a conocer y se van a tomar acciones. Vamos a seguir muy de cerca para que esto no se quede en nada. Ojalá esta niña reciba este amor que merece solo por existir. Yo la veo hasta con el uniforme del kínder y la escuela y me rompe el corazón”, expresó conmovida.

Incluso, la periodista ofreció disculpas al público por dejar ver su emoción en televisión.

“Disculpen en casa, pero estoy segura de que ustedes sienten lo mismo”, finalizó.

El caso ocurrió el 3 de marzo

El cruel hecho ocurrió el martes 3 de marzo a las 6:34 p. m., momento que quedó registrado en una grabación.

El caso ha causado indignación en la gente y en redes sociales, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Niña sufre indignante violencia al ser lanzada en basurero

LEA MÁS: Melissa Durán sufre por un tema de su apariencia que la tiene muy frustrada: “Lo he llorado”