Melissa Durán activa alarmas por esto que le está pasando

La periodista Melissa Durán activó las alarmas por una situación que está pasando y con la que muchas personas podrían verse bastante afectadas.
El rostro de Noticias Repretel dio a conocer este viernes, al filo de las 9 de la noche, que se están haciendo pasar por ella a través de WhatsApp para contactar a algunas personas.
LEA MÁS: Melissa Durán renovó su imagen y periodista de Teletica reaccionó con inesperado comentario
“Evidentemente es una estafa”
“Me enviaron esto. Evidentemente es una estafa”, dijo Durán al compartir una captura del mensaje que envían dejando expuesto el número de teléfono.
“Incluso se ve que el número es de Filipinas. Por favor, no caigan”, mencionó Melissa.
Usan su foto para engañar
En la captura se observa que el número telefónico utiliza como foto de perfil una imagen de ella, lo que podría enredar más fácilmente a las personas y hacerles creer que el contacto es real.
Además, el mensaje que están enviando presenta faltas de ortografía y errores de puntuación, señales claras de que se trata de una estafa digital.
LEA MÁS: Melissa Durán cumplió un doble sueño al cierre del 2025: uno gracias a Alajuelense y otro a Repretel
Cuidado con las estafas por WhatsApp
Este tipo de modalidad es cada vez más frecuente en Costa Rica, donde delincuentes utilizan la imagen de figuras públicas para generar confianza y tratar de engañar a sus víctimas.
Las autoridades recomiendan no responder mensajes sospechosos, no compartir información personal y bloquear inmediatamente números desconocidos como esos.