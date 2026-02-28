Farándula

Melissa Durán activa alarmas por esto que le está pasando

Presentadora de Noticias Repretel dio el aviso este viernes al filo de las 9 de la noche

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La periodista Melissa Durán activó las alarmas por una situación que está pasando y con la que muchas personas podrían verse bastante afectadas.

El rostro de Noticias Repretel dio a conocer este viernes, al filo de las 9 de la noche, que se están haciendo pasar por ella a través de WhatsApp para contactar a algunas personas.

Melissa Durán
Melissa Durán es presentadora de Noticias Repretel. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán renovó su imagen y periodista de Teletica reaccionó con inesperado comentario

“Evidentemente es una estafa”

“Me enviaron esto. Evidentemente es una estafa”, dijo Durán al compartir una captura del mensaje que envían dejando expuesto el número de teléfono.

“Incluso se ve que el número es de Filipinas. Por favor, no caigan”, mencionó Melissa.

Usan su foto para engañar

En la captura se observa que el número telefónico utiliza como foto de perfil una imagen de ella, lo que podría enredar más fácilmente a las personas y hacerles creer que el contacto es real.

Además, el mensaje que están enviando presenta faltas de ortografía y errores de puntuación, señales claras de que se trata de una estafa digital.

Melissa Durán
Melissa Durán compartió este "pantallazo" del mensaje que están enviando así como del número telefónico emisor. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán cumplió un doble sueño al cierre del 2025: uno gracias a Alajuelense y otro a Repretel

Cuidado con las estafas por WhatsApp

Este tipo de modalidad es cada vez más frecuente en Costa Rica, donde delincuentes utilizan la imagen de figuras públicas para generar confianza y tratar de engañar a sus víctimas.

Las autoridades recomiendan no responder mensajes sospechosos, no compartir información personal y bloquear inmediatamente números desconocidos como esos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa DuránRepretelEstafas
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.