Melissa Durán cumplió un doble sueño al cierre del 2025: uno gracias a Alajuelense y otro a Repretel

Melissa Durán cierra el 2025 con la satisfacción de dos grandísimos sueños cumplidos: el primero gracias a la Liga Deportiva Alajuelense y el segundo a Repretel, su lugar de trabajo.

La presentadora de Noticias Repretel está como loca con la copa 31 que alzaron los manudos el sábado en el Alejandro Morera Soto y que vivió como jamás lo pensó, debido a una oportunidad que pidió en la televisora y que se la concedieron.

Melissa Durán debutó el sábado como periodista deportiva en Deportes Repretel. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía Melissa Durán/Cortesía Melissa Durán)

Durán debutó el sábado como periodista deportiva en Deportes Repretel y, aunque solo agarró esos micrófonos por unas horas, el tiempo bastó y sobró para presenciar en primera fila el regreso de la Liga al campeonato.

Meli nunca ha ocultado sus colores futbolísticos, de ahí que lo vivido el fin de semana para ella fue un momento muy especial que hoy la tiene feliz y sonriente, aunque con el sinsabor de que su esposo Esteban Mora y sus hijas mayores la siguen sin felicitar.

La figura del noticiero de canal 6 habló con La Teja sobre todo lo que vivió este fin de semana, en una jornada que ella nunca olvidará.

- ¿Qué representa para usted el título 31 de la Liga?

Una felicidad inmensa. En los últimos campeonatos ha sido muy duro porque hemos estado cerca y siempre se nos va a último momento la posibilidad de ser campeones. Hace seis meses, cuando perdimos contra Herediano, lloré como por tres días. Parece una tontería, pero cuando uno es tan fiebre, de verdad le duele. Es un sentimiento muy extraño. Esa vez (cuando ganó Herediano) decía que necesitaba cambiar esto porque no podía permitir que eso me afectara tanto, pero son cosas que no están bajo el control de uno; sin embargo, con los cambios que hubo en el equipo esta era la esperanza (la de ganar) y de verdad, era ahora o nunca. Gracias a Dios se nos dio.

También la emoción para uno, en mi caso que le he inculcado a Amandita (su hija de 6 años) el ser liguista, y que ella no había visto a la Liga ser campeona, entonces fue una posibilidad para decirle que viera por qué hay que ser liguista. Para mí era importante eso también.

Melissa Durán no se quedó con las ganas de alzar la copa 31 de Liga Deportiva Alajuelense. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía Melissa Durán/Cortesía Melissa Durán)

- ¿De dónde viene su afición a la Liga?

No lo sé. Siempre digo que la Liga me escogió, porque no tengo en mi familia a nadie liguista. A mi papá ni siquiera le gusta el fútbol, entonces no era que tenía ese referente, y en mi casa los primos o tíos que les gusta el fútbol son heredianos. En mi familia soy la única liguista, ahora con Amandita, pero no fue alguien que me lo heredó ni inculcó. Mi mamá dice que chiquitita yo decía que era liguista. Lo relaciono con que en ese momento eran los años de gloria de la Liga, el 95-96, y posiblemente veía a la Liga ganar ganar y eso fue lo que me caló.

- Su esposo y sus hijas mayores son de Saprissa, ¿cómo llevan esa relación porque usted es una manuda intensa?

Muy mal la llevamos (ríe). Soy muy liguista pero no soy de atacar al equipo contrario, por ejemplo, o de restregarle un triunfo a un herediano o a un saprissista porque cuando me lo hacen a mí, no me gusta, entonces no lo hago. Aún sigo esperando que ellos me feliciten. No han querido.

- El sábado estuvo en la cobertura con Deportes Repretel, ¿había hecho periodismo deportivo antes?

Nunca. Mi única experiencia cercana con el periodismo deportivo fue cuando estuve con el programa de la Liga (“Corazón manudo”), del que fui presentadora. Después de eso nunca había tenido la experiencia. Pablo Guzmán me lo permitió este fin de semana y no le puedo explicar lo emocionante que fue, porque además fue ver a la Liga campeonizar después de tanto tiempo y verlo desde una perspectiva privilegiada porque era con acceso directo a todo eso que de niña jamás me lo hubiera imaginado.

Les contaba a ellos (sus compañeros de Deportes Repretel) que, siendo adolescente, me escapaba del colegio porque la Liga se hospedaba en el hotel Bougainvillea (en Santo Domingo de Heredia) cuando jugaba en Tibás contra Saprissa y me quedaba cerca. Entonces me escapaba del colegio para ir a ver el bus cuando salía hacia el estadio y el sábado, tener la oportunidad de estar ahí celebrando, prácticamente hasta en la tarima con ellos, fue muy emocionante.

Melissa Durán cumplió el deseo de tener una foto junto a Óscar "Machillo" Ramírez. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía Melissa Durán/Cortesía Melissa Durán)

- ¿Deportes Repretel la invitó a la transmisión o usted la pidió?

Fui yo quien le pidió la oportunidad a Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel). Le dije que si necesita alguien que jalara cables, que llevara las botellas de agua, que contara conmigo y fue donde me invitó a colaborar en la cobertura de la previa.

- ¿Cuál fue su momento más emocionante del montón que hubo ese día?

El pitazo final, y que fuese 3 a 1 porque no era por la mínima, sino que ganamos en forma más contundente. Ver a la gente entrar a la cancha… No había vivido ganar un campeonato en el Morera Soto, era mi primera vez. Después de eso, alzar la copa, tener esa experiencia, fue demasiado.

- ¿Se imaginó que el regreso de la Liga al campeonato lo iba a celebrar así?

No me lo imaginé así porque incluso no sabía qué sucedía ya que no había estado nunca en una cobertura de estas, pero fue muy lindo porque tuve acceso, como los demás periodistas, pero había un reconocimiento como de parte de los jugadores que me veían y me llamaban para la foto. Ellos ya me identifican como manuda, hasta la misma afición. Fue una alegría muy grande haber ganado, pero también poder estar ahí con ellos. Siempre quise conocer al Macho (Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense) y ya poderlo conocer fue superbonito.

Melissa Durán hasta se puso la medalla de los nuevos campeones del fútbol costarricense de primera división. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía Melissa Durán/Cortesía Melissa Durán)

- ¿Qué piensa de Óscar Ramírez?

El Macho siempre ha sido un ícono para el liguismo. Pensé que no íbamos a tener más la oportunidad de que dirigiera al equipo y cuando regresó, fue cuando regresó toda la ilusión de que ahora sí lo vamos a lograr porque creo que todos los liguistas se identifican en que uno confía en su técnica, en su estrategia, aunque a veces la sufrimos. Admiración al triple para el Macho.

- ¿Llegó confiada en que la Liga iba a ser campeón?

Voy a ser muy sincera: como en las últimas veces siempre llegábamos a la final y se nos iba, ese sábado me desperté y estaba muy estresada. Decía que no estaba lista para volver a sufrir o tener un resultado diferente. Había que ganar o ganar. Iba a la expectativa. Cuando Saprissa nos empató en el primer tiempo, fue una sensación de ‘¿será otra vez?’. Pero bueno, uno ahí en el estadio y viendo a la gente alentando, no pierde la esperanza y por dicha se nos hizo.

- ¿Fue a celebrar a Alajuela el domingo?

No, después de la transmisión uno tarda mucho en salir. Llegamos como a las 2 de la mañana al canal y estaba toda trasnochada.

Melissa Durán se tomó fotos con los principales jugadores de Alajuelense. En la imagen junto a Celso Borges. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Cortesía Melissa Durán/Cortesía Melissa Durán)

- ¿Se viene una nueva racha manuda?

Hay que ver qué se viene porque no sé qué va a pasar y si vienen cambios en el equipo, pero esperemos que sí.