Carolina Jaikel celebró como nunca el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense

Carolina Jaikel vivió una noche inolvidable este sábado, luego de que Liga Deportiva Alajuelense venciera 5-3 en el marcador global a Saprissa y se coronara campeón nacional del fútbol costarricense.

Carolina Jaikel no ocultó su emoción tras el campeonato nacional de Alajuelense. (Carolina Jaikel /Carolina Jaikel)

Carolina Jaikel celebró cantando “Liga, Liga, Liga, campeón” junto a la afición rojinegra. (Carolina Jaikel /Carolina Jaikel)

La esposa de Ruiz compartió en sus redes sociales varios momentos de la celebración manuda. En uno de los videos se observa parte de la afición dentro del estadio, mientras ella canta emocionada: “Liga, Liga, Liga, campeón”.

La guapa también publicó algunas fotografías junto a su familia, pero una de las que más llamó la atención fue la que se tomó con el exjugador, quien en su momento formó parte de la planilla rojinegra.

En ambas imágenes, la pareja aparece abrazada y sonriente, celebrando la copa que levantó el equipo y dejando claro que el triunfo se vivió con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha.