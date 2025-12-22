Melissa Durán “cantó” una verdad oculta de Rodolfo Mora durante la celebración de Alajuelense

Melissa Durán dejó de trabajar y se metió a la cancha a celebrar a su Liga Deportiva Alajuelense. (Redes/Instagram)

La periodista Melissa Durán cantó a varios de sus compañeros de Repretel, entre ellos a Rodolfo Mora, durante celebración de Liga Deportiva Alajuelense tras la obtención de su trofeo número 31.

A la presentadora de Noticias Repretel le tocó este sábado ser parte del equipo de transmisión de la final del fútbol nacional y compartir con varios de sus compañeros de la sección deportiva.

Antes de iniciar el partido entre Alajuelense y el Deportivo Saprissa hizo que su colega Harrick Mclean, de Informe 11 Las Historias, revelara si fue por su papá, del mismo nombre y de radio Monumental, que se hizo manudo.

Melissa Durán confesó a algunos de sus compañeros

El joven periodista confesó que no fue precisamente de su papá que heredó el amor por los colores rojinegros.

“Esa es una historia porque es por mis tíos, mis tíos son mucho más manudos, mis tíos por parte de mamá, sí antes mi papá era muy imparcial, antes, ya no, pero puro Liga”, mencionó Mclean Jr.

Lo cantó y sin guitarra

Pero tras finalizar el partido y campeonizar Alajuelense terminó cantando a su otro compañero Rodolfo Mora, del programa 120 Minutos.

El equipo de Repretel iba en microbús de regreso al canal cuando los aficionados manudos empezaron a celabrar con ellos al reconocerlos.

Primero mostró al director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán, con la camiseta rojinegra puesta y al narrador Harrick Mclean con la bandera de la Liga.

Melissa Durán cantó a Rodolfo Mora

Un aficionado se acercó a la ventana y le dijo: “Dígale a Rodolfo que se quite la bandera, que no sea tan pendejo”, pues el periodista deportivo iba cubriendo su rostro con la bandera del campeón nacional.

“Es manudo, Rodolfo es manudo”, le respondió Melissa.

Pablo Guzmán dejó claro que Liga Deportiva Alajuelense es el equipo de sus amores. (Redes/Instagram)

El aficionado alajuelense no podía creer que Mora fuera seguidor del equipo desus amores, pues en el programa radial siempre le pasa tirando al equipo.

Gabas y su gran regalo

Durán también confesó que en su caso el amor por los colores rojo y negro no vienen de herencia por parte de sus papás y que el resto de su familia son heredianos.

“Yo no tuve un abuelito o un papá, o incluso, un hermano que amara estos colores. Mi mamá todavía se pregunta que por qué su hija es liguista, desde los cinco años yo apoyaba a la Liga. Eso quiere decir que tuve mi primera camisa de la Liga ya muy grande porque nadie me la compró”, reveló.

Meli también contó cómo obtuvo su primera camiseta de Alajuelense y quién ha sido desde siempre su jugador favorito.

“Cuando fui la primera vez al Morera me topo a mi jugador favorito en ese momento, a Pablo Gabas, y me dice: ‘¿usted es la periodista que es liguista?’, y yo: ‘sí’, y me dice: ‘traígamen una camiseta que se la voy a regalar y se la voy a firmar", y es esta. Pablo Gabas me regaló mi primera camisa de la Liga", contó.

La camiseta no solo la tiene con la firma del argentino sino también la de Mauricio “Chunche” Montero. Es decir, un recuerdo de lujo.