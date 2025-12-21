Farándula

Esposa de Greivin Morgan se vengó de él con algo que siempre le hacía cuando Saprissa era campeón

Tras el título 31 de Alajuelense ante Saprissa, Sheiris Montero aprovechó la victoria manuda para devolverle a Greivin Morgan una de las bromas que él solía hacerle

Por Fabiola Montoya Salas

Sheiris Montero, esposa de Greivin Morgan, aprovechó este sábado la obtención del título número 31 de Liga Deportiva Alajuelense tras vencer a Saprissa para desquitarse de una broma que él solía hacerle con frecuencia.

Greivin Morgan, modelo.
Quienes siguen a la pareja saben bien que Montero es liguista de corazón, mientras que Morgan es saprissista. Cada vez que el equipo morado le ganaba a los manudos, él no perdía la oportunidad de molestarla y subir las bromas a redes sociales, como aquella ocasión en la que la cubrió con la bandera del Saprissa.

LEA MÁS: Sheiris Montero habla por primera vez tras la muerte de su suegra Ligia Araya

Montero se vengó de Morgan. (la teja/la teja)
Así quedó Morgan con las fotos de su esposa. (la teja/la teja)

Esta vez, la historia fue distinta. La guapa decidió vengarse (como decimos popularmente) y esperó a que Morgan cayera en un sueño profundo para colocarle un símbolo del equipo rojinegro.

“Sabía que llegaría mi momento tarde o temprano. Hasta con luz roja de fondo. ¡Qué lindo jaja!”, escribió Montero junto a varias fotos de Morgan profundamente dormido, mientras a su lado reposaba un mameluco de la Liga.

Además, agregó: “Yo sé que necesito urgentemente una bandera y camisa. Mientras tanto, Greivin nos modela el mameluco manudito de Sahel (la hija de ambos), que por cierto celebra su primer campeonato y contando; ya no nos para nadie”.

Varios de los seguidores de la guapa reaccionaron y no dudaron en comentar: “Estaba esperando esto”, “Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, “Bien merecido”, “Era justo, es su momento”.

