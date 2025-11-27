Sheiris Montero, esposa de Greivin Morgan, mostró lo que “heredó” de su suegra fallecida

La muerte de doña Ligia Araya Araya, mamá de Greivin Morgan, dejó un profundo vacío en la familia y, en medio del dolor, Sheiris Montero contó qué fue lo que “heredó” de su suegra, un gesto que para ella tiene un enorme valor sentimental.
“Tony Evaristo fue el perrito de los sueños de mi suegra, siempre quiso un chihuahua y gracias a Dios pudimos dárselo hace 4 años”, comentó por Instagram, donde muestra al perrito bien atento.
Montero expresó que, aunque el perrito está con ellos (Greivin y su bebé) desde hace 8 meses, su objetivo es amarlo y cuidarlo como ella lo hacía.
LEA MÁS: Greivin Morgan cumplió un sueño que siempre tuvo y lo contó con el corazón en la mano
Para la familia, uno de los golpes más duros ha sido seguir con la rutina mientras lidian con la ausencia. Así lo expresó Sheiris en un mensaje lleno de honestidad, donde recordó que, aunque el dolor pesa, la vida no se detiene.
“Es que la vida continúa y, en medio del dolor y la tristeza, hay responsabilidades y compromisos que cumplir. Cada persona y familia vive el luto y duelo a su ritmo. Gracias por sus palabras solidarias, cariño y respeto en estos momentos”, escribió.
Recordemos que doña Ligia Araya Araya, de 76 años, falleció el pasado 23 de noviembre.