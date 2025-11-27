Sheiris Montero, esposa de Greivin Morgan, mostró lo que “heredó” de su suegra fallecida

La muerte de doña Ligia Araya Araya, mamá de Greivin Morgan, dejó un profundo vacío en la familia y, en medio del dolor, Sheiris Montero contó qué fue lo que “heredó” de su suegra, un gesto que para ella tiene un enorme valor sentimental.

El perrito Tony Evaristo pasó a ser el mayor consuelo de la familia tras la partida de doña Ligia. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Tony Evaristo fue el perrito de los sueños de mi suegra, siempre quiso un chihuahua y gracias a Dios pudimos dárselo hace 4 años”, comentó por Instagram, donde muestra al perrito bien atento.

Montero expresó que, aunque el perrito está con ellos (Greivin y su bebé) desde hace 8 meses, su objetivo es amarlo y cuidarlo como ella lo hacía.

Para la familia, uno de los golpes más duros ha sido seguir con la rutina mientras lidian con la ausencia. Así lo expresó Sheiris en un mensaje lleno de honestidad, donde recordó que, aunque el dolor pesa, la vida no se detiene.

Evaristo el perrito que era de la suegra de Sheiris Montero. Captura (Sheiris Montero,/Sheiris Montero,)

La familia Morgan Montero atraviesa días de profundo dolor tras la partida de doña Ligia Araya Araya. Captura (Sheiris Montero,/Sheiris Montero,)

“Es que la vida continúa y, en medio del dolor y la tristeza, hay responsabilidades y compromisos que cumplir. Cada persona y familia vive el luto y duelo a su ritmo. Gracias por sus palabras solidarias, cariño y respeto en estos momentos”, escribió.

Recordemos que doña Ligia Araya Araya, de 76 años, falleció el pasado 23 de noviembre.