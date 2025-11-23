Farándula

Greivin Morgan llora la pérdida de la mujer más importante de su vida

El modelo e influencer Greivin Morgan dio a conocer el fallecimiento de su madre

Por Yenci Aguilar Arroyo

Greivin Morgan, modelo e influencer anunció con un desgarrador mensaje que su madre falleció.

El también exparticipante de “Dancing With The Stars” dio a conocer la lamentable noticia por medio de sus redes sociales.

Los influencer Greivin Morgan y su esposa Sheiris Montero
El mensaje que publicó Greivin Morgan

El modelo publicó un video, en donde aparece su mamita en distintos momentos, con el siguiente mensaje:

“Así te recordaré, madre, como la alegría pura de la vida; no sé qué escribir, pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad.

“Te amo y siga bailando allá con la Sonora y con Celia (Cruz)”.

Desde La Teja le enviamos nuestro pésame, en este momento tan difícil.

