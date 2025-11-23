Greivin Morgan llora la pérdida de la mujer más importante de su vida

Greivin Morgan, modelo e influencer anunció con un desgarrador mensaje que su madre falleció.

El también exparticipante de “Dancing With The Stars” dio a conocer la lamentable noticia por medio de sus redes sociales.

El modelo Greivin Morgan llora la muerte de su madre. Instagram Greivin Morgan.

El mensaje que publicó Greivin Morgan

El modelo publicó un video, en donde aparece su mamita en distintos momentos, con el siguiente mensaje:

“Así te recordaré, madre, como la alegría pura de la vida; no sé qué escribir, pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad.

“Te amo y siga bailando allá con la Sonora y con Celia (Cruz)”.

Greivin Morgan (Instagram)

Desde La Teja le enviamos nuestro pésame, en este momento tan difícil.