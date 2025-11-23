Greivin Morgan llora la pérdida de la mujer más importante de su vida

Greivin Morgan, modelo e influencer anunció con un desgarrador mensaje que su madre falleció.
El también exparticipante de “Dancing With The Stars” dio a conocer la lamentable noticia por medio de sus redes sociales.
LEA MÁS: Greivin Morgan cumplió un sueño que siempre tuvo y lo contó con el corazón en la mano
El mensaje que publicó Greivin Morgan
El modelo publicó un video, en donde aparece su mamita en distintos momentos, con el siguiente mensaje:
“Así te recordaré, madre, como la alegría pura de la vida; no sé qué escribir, pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad.
“Te amo y siga bailando allá con la Sonora y con Celia (Cruz)”.
Desde La Teja le enviamos nuestro pésame, en este momento tan difícil.