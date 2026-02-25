Melissa Durán renovó su imagen y periodista de Teletica reaccionó con inesperado comentario

La presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, se hizo un cambio de look que renovó totalmente su imagen y, tras mostrar el resultado en redes sociales, recibió un inesperado comentario de un periodista de Teletica.

Meli decidió darse un refrescamiento de imagen en el salón de belleza del que Jalé Berahimi es parte de los propietarios. Aunque quedó encantada con el resultado, la reacción de una figura de canal 7 la hizo sentirse todavía más feliz.

Melissa Durán es una completa belleza. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

Un flequillo que transformó su imagen

“¿Qué tal?”, preguntó la periodista de Repretel a sus seguidores al mostrar su nuevo estilo, en el que un flequillo en la frente es el gran protagonista.

El cambio fue bien recibido por sus fans, quienes no dudaron en llenarla de elogios y destacar lo bien que le sienta la nueva imagen.

Melissa Durán presumió su nueva imagen. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

El comentario que llamó la atención

Entre los muchos mensajes positivos, destacó el de Pablo Campos, presentador y jefe de programas de canal 7, como Calle 7: Informativo y Los Doctores.

“Se parece a Myrka Dellanos”, opinó Campos, haciendo referencia a la reconocida periodista cubano-estadounidense Myrka Dellanos.

Dellanos es ampliamente conocida por su trayectoria en cadenas como Univisión y Telemundo, y por haber sido una de las conductoras principales de Primer Impacto durante varios años, consolidándose como una figura influyente en los medios hispanos de Estados Unidos.

Myrka Dellanos es una reconocida periodista de la televisión estadounidense de habla hispana. Fotografía: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP. (Rodrigo Varela/AFP)

“¡Qué gran cumplido!”

Debido a la trayectoria y reconocimiento internacional de Dellanos, Melissa se sintió halagada por la comparación y así se lo hizo saber a su colega.

“Jajaja, ¡qué gran cumplido!”, comentó Durán, dejando ver que el mensaje la tomó por sorpresa, pero de la mejor manera.

El intercambio entre figuras de canales rivales demuestra que, más allá de la competencia televisiva, también hay espacio para el reconocimiento y los buenos comentarios.

Y usted, ¿cree que Melissa Durán se parece a Myrka Dellanos con su nuevo look?

Melissa Durán recibió el inesperado comentario de Pablo Campos en esta publicación. (Instagram/Instagram)

