Melissa Durán confirmó noticia sobre su negocio que nadie vio venir

La guapa periodista Melissa Durán arrancó el año confirmando una noticia que nadie vio venir y que sorprendió a más de uno de sus seguidores.

Este martes, mediante un mensaje que compartió en Instagram, Meli anunció que se aparta de uno de los negocios que más la retó en el último año.

Melissa Durán inició el año con un anuncio que dejó a todos sorprendidos. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram /Instagram)

Melissa Durán deja sociedad en Betzabé Studio

La presentadora de Noticias Repretel comunicó que, a partir de este martes 6 de enero, dejó de ser socia del salón de belleza Betzabé Studio, un emprendimiento en el que se aventuró en marzo del 2024 junto a una amiga.

“Quería contarles que a partir de este 2026 ya no continuaré con ningún vínculo ni profesional, ni comercial, ni operativo con la marca Betzabé Studio. Agradezco de todo corazón y, principalmente, el apoyo de todas ustedes durante estos últimos meses”, afirmó la periodista.

Melissa Durán confirma importante noticia

No tendrá responsabilidad alguna con la marca

La figura de la televisora de La Uruca fue clara al advertir a sus seguidores y clientas que ya no tendrá relación alguna con el negocio.

“Cualquier gestión, comunicación, servicio o situación relacionada con dicha marca, posterior a este anuncio, no es de mi responsabilidad”, recalcó Melissa.

MDG Trending será su único negocio

Aunque Melissa Durán no detalló las razones que la llevaron a tomar esta decisión, sí dejó claro que su tienda MDG Trending, emprendimiento que mantiene desde hace casi seis años, será el único negocio en el que continuará enfocada.

“Seguiré enfocada en mi tienda MDG Trending, en mi querido NR (Noticias Repretel) y lista para todo lo que viene este nuevo año, que será que serán grandes cosas”, refirió.

Así hablaba Melissa de Betzabé Studio meses atrás

En mayo pasado, durante una entrevista con La Teja, la periodista habló con entusiasmo sobre su incursión en el mundo de los salones de belleza.

“En diciembre (del 2024) ella (Betzabé) me propuso asociarnos. Al principio me asusté porque tengo muchas cosas encima, pero dije: esto es de valientes, y me lancé”, contó sobre el negocio, donde se ofrecen servicios de cabello, uñas y microblading (cejas).

En aquel momento, explicó que Betzabé se encargaba de la parte administrativa y de realizar las cejas en el salón, mientras ella aportaba en lo que mejor domina: comunicación y mercadeo, además de involucrarse en temas relacionados con el cabello.

Melissa Durán continuará enfocada en su tienda de ropa y su trabajo en Repretel. (Archivo/Archivo)

“Ahora me toca estar al tanto de las tendencias en salud capilar y en todo lo relacionado con el mundo de la belleza, ya no como clienta, sino como socia, y eso cambia todo”, aseguró entonces.