Melissa Durán sobre su 2025: “Me rompió, pero encontré belleza en las ruinas”

La periodista Melissa Durán abrió su corazón y habló sin filtros sobre lo difícil que fue para ella el 2025, un año que la puso a prueba tanto en lo personal como en lo profesional.

Este sábado, la comunicadora hizo un repaso del año que está por terminar y compartió en Instagram un video en el que recopiló algunos de sus momentos más duros y también los más luminosos.

Así fue el duro 2025 de Melissa Durán

El accidente en los toros, uno de los golpes más fuertes

Entre las situaciones más difíciles, Melissa recordó el accidente que sufrió en el redondel de toros de Pedregal, durante la corrida de Repretel del 2 de enero, un episodio que marcó profundamente su año.

A pesar de ese y otros retos, Durán dejó claro que no se dio por vencida y que hoy se siente orgullosa de sí misma por cómo logró levantarse.

Melissa Durán tuvo que ser hospitalizada tras el accidente que sufrió en las corridas de toros de Repretel del 2 de enero del 2025.

“Orgullosa de mí porque este 2025 me rompió, pero encontré belleza en las ruinas”, escribió la periodista en el video, donde también mostró imágenes de sus días en el hospital.

Entre ruinas, también hubo grandes alegrías

El “reel” no solo recoge momentos dolorosos, sino también razones para sonreír, como la graduación de su hija Amanda y el campeonato de Liga Deportiva Alajuelense, dos hechos que llenaron su corazón de orgullo y alegría.

El campeonado de la Liga fue uno de los momentos memorables del año para Melissa Durán. Fotografía: Cortesía Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

“Fue un año difícil, pero no perdí la esperanza. Tengo tanta ilusión por lo que viene. Sé que todo será mejor. Lo merezco y he trabajado por ello. A soñar y a creer”, agregó Meli en su publicación.

El mensaje de Melissa fue aplaudido por muchos seguidores, quienes le enviaron palabras de apoyo y admiración por su fortaleza.

