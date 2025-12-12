Melissa Durán compromete públicamente a compañero de Repretel a hacer esto en las noticias del 24 de diciembre

La periodista Melissa Durán puso a sudar a su compañero Roberto Brenes al comprometerlo públicamente a vestirse navideño el próximo 24 de diciembre durante la edición matutina de Noticias Repretel.

Melissa Durán y Roberto Brenes presentan juntos la edición matutina de Noticias Repretel. Fotografía: Captura Noticias Repretel. (Captura/Captura)

La propuesta navideña que dejó a Roberto sin escapatoria

En un video que Meli compartió en Instagram, retó a Brenes a dejar de lado el saco y la formalidad para presentarse ese día con un suéter navideño, idea que a ella también le entusiasma.

La presentadora confesó que quiso hacerlo público porque, según dijo, si no lo hacía, “él se quitaría”.

“Está bien. Me gusta. Pero hay que pedirle permiso al jefe”, respondió Roberto, mientras Melissa insistía en que la aprobación de Randall Rivera, director de Noticias Repretel, no sería ningún problema.

Melissa Durán "reta" a compañeros de Noticias Repretel

Nada de Grinch: Roberto quiere algo más bonito

Melissa le sugirió a su compañero un suéter del Grinch, pero Brenes no estuvo muy convencido y se inclinó por algo más elegante dentro del tema navideño.

“No se puede quitar. Le estoy avisando con tiempo. Rober (usted siempre anda) formal, entonces vamos a venir con un suéter navideño. Puede buscar uno del Grinch o así”, dijo Melissa.

“Lo comprometí públicamente porque sino se quita y un día antes me dice que mejor no”, afirmó la periodista.

Roberto Brenes tiene casi 10 años de trabajar en Noticias Repretel. Inició como reportero y ahora es presentador y coordinador del noticiero matutino. Fotografía: Cortesía Roberto Brenes. (Cortesia)

¿Lograrán permiso para romper la formalidad?

El reto ahora está en manos de sus jefes, quienes deberán autorizar que ambos presentadores lleguen vestidos al estilo Santa Claus, renos, nieve o lo que elijan para contagiar el espíritu navideño.

¿Será que Melissa logra salirse con la suya y que Roberto cumpla lo prometido? Estaremos muy atentos a esa edición del 24 de diciembre.