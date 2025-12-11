Melissa Durán se enteró de una noticia que le golpeó el corazón

La periodista Melissa Durán se enteró en las primeras horas de este jueves de una noticia que le golpeó el corazón y que le removió muchos recuerdos de una etapa muy importante de su vida profesional.

La muerte del cineasta y productor costarricense Carlos Freer Valle sacudió los sentimientos de la figura de canal 6, quien se pronunció sobre ese fallecimiento en sus redes sociales.

Don Carlos murió este miércoles 10 de diciembre, a los 85 años, y su partida provocó dolor en muchas personas, entre esas Durán, quien recordó que el cineasta fue su primer jefe durante el tiempo en que ella trabajó en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica.

“Hoy (este jueves) amanecí con esta noticia (compartió una esquela de canal 15 informando la muerte de don Carlos). Don Carlos Freer, mi primer jefe, falleció. Un cineasta apasionado y un ser humano increíble. Mucha fortaleza a su familia”, expresó Meli en una historia de Instagram.

Melissa Durán recordó que sus inicios en el periodismo y la televisión fueron de la mano de don Carlos Freer. (Archivo/Archivo)

Acompañó el mensaje con una fotografía de esos tiempos junto a don Carlos. Melissa dio sus primeros pasos en el periodismo en el canal universitario antes de los 20 años, pues en el inicio de su segunda década de vida pasó a ser figura de Repretel, televisora que sigue siendo su casa.

Don Carlos Freer dirigió el canal universitario entre 2000 y 2008, y Durán se fue del canal 15 para Repretel en el 2006.

¿Quién fue Carlos Freer Valle? Un pilar del cine documental costarricense

El Centro de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura y Juventud informó este jueves sobre la muerte de don Carlos, quien dirigió esa institución entre 1979 y 1986.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Costa Rica despide hoy (este jueves) a uno de los pilares de su cultura audiovisual: cineasta documentalista, productor, profesor, investigador y servidor público cuya obra, vasta y rigurosa, constituye un archivo esencial de la memoria del país”, indicó el Centro de Cine en una publicación en Facebook.

La institución destacó que don Carlos realizó miniseries como “Gesta del 56”, “Un costarricense llamado don Pepe”, “De su propia voz”, “Paradigmas” e “In Memoriam”, así como documentales sobre figuras destacadas como José Joaquín Trejos Fernández, Eugenio Rodríguez Vega, María Eugenia Dengo Obregón y Rodrigo Facio.

Melissa Durán compartió esta fotografía de los tiempos que trabajó junto a don Carlos Freer en el canal 15. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

“Exploró, además, temas de salud, educación, agricultura, procesos sociales y transformaciones territoriales, registrando con sensibilidad la vida del país. Su aporte institucional fue igualmente relevante. Fue director general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (1979–1986), periodo en el que fortaleció el desarrollo del documental estatal”, agregó la publicación.

La Teja envía sus condolencias

A toda la familia de don Carlos, desde La Teja, les enviamos nuestras más sinceras condolencias en este momento.