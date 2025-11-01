Melissa Durán se pronuncia tras abandonar transmisión de Repretel por fallecimiento de compañero

La periodista y presentadora Melissa Durán se refirió este sábado por la mañana a la muerte de su querido compañero de trabajo, José Alfredo Granados, de la que se enteró en vivo este viernes en Noticias Repretel, y que le impidió terminar de presentar el noticiero de canal 6.

La comunicadora del canal de La Uruca fue la encargada de anunciar al aire el sensible fallecimiento del realizador de Noticias Repretel, a quien de cariño le decían “Gambo” o “Gambito”, pero minutos después tuvo que abandonar el set por lo afectada que la dejó la noticia.

Melissa Durán dejó de presentar Noticias Repretel abruptamente tras dar la noticia de la muerte de su compañero. Fotografía: Captura NR. (Captura de video/Captura de video)

LEA MÁS: La durísima razón por la que Melissa Durán no terminó de presentar Noticias Repretel este viernes

“Vos sabías lo mucho que significás para mí”

Este sábado, Meli reconoció los difíciles segundos que vivió al aire cuando daba a conocer la partida de su amigo, así como la lucha emocional que enfrentó frente a las cámaras y que la obligó a salir del aire.

“Ayer (viernes) me tocó dedicarte unas palabras mientras intentaba luchar con mis emociones. Vos sabías lo mucho que significás para mí”, afirmó Melissa, junto a fotos de su querido compañero, quien murió de cáncer.

Melissa Durán se pronunció este sábado por lo que sucedió este viernes en Noticias Repretel. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Muerte de trabajador de Repretel enluta a la televisión costarricense: así lo despiden

Una despedida con el corazón

Durán también contó que la vez que le celebraron el cumpleaños a Gambito en Repretel, pudieron despedirse y dio a conocer parte de las cosas que hablaron entre ellos ese día.

“Pudimos despedirnos ese día que me dijiste: ‘Megui, este es nuestro último abrazo. Ya no nos volveremos a ver’. Pero qué iba a saber yo que esa noticia me tomaría al aire. En ese mismo espacio que compartíamos, vos hablándome al oído siempre con cariño y amor; y yo pidiéndote consejo todo el tiempo”, escribió Meli en sus historias de Instagram.

Melissa Durán recordó que la vez que se tomaron esta foto en Repretel fue el día que se despidió de Gambo. Fotografía: Instagram Melissa Durán. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melissa Durán eriza la piel con mensaje que envió su hija a compañero de Repretel que murió este viernes

“Bendita la hora en que llegué a NC Once y pude trabajar con vos. Disfruta del cielo, Gambito, esta Megui te llevará siempre en el corazón”, finalizó la presentadora.