Melissa Durán eriza la piel con mensaje que envió su hija a compañero de Repretel que murió este viernes

Melissa Durán erizó la piel con el audio que compartió en el que se escucha a su hija Amanda enviarle un mensaje a don José Gamboa, el querido colaborador de Repretel que falleció por cáncer este viernes.

Melissa Durán comunicó en vivo la noticia de la muerte de su compañero de trabajo y tras eso no pudo continuar frente al noticiero.

La presentadora de Noticias Repretel abandonó el noticiero de canal 6 este viernes a falta de 30 minutos para finalizar porque no pudo con el dolor que la causó recibir y dar la noticia en vivo sobre el fallecimiento de su querido compañero de trabajo.

Tras eso, Meli recurrió a las redes sociales y expresó su dolor por el sensible fallecimiento de Gambo o Gambito, como le decían a don José, y compartió un audio con un tierno mensaje que su hija le envió al señor hace un tiempo.

Melissa Durán y el conmovedor recuerdo con compañero de Repretel que murió por cáncer

“Hola, Gambo. Soy Amandita. Cada vez del día cuando mi mamá me recoge oramos cada vez por Gambo”, se escucha decir a la niña.

Durán también compartió la respuesta de Gambo a ese cariñoso mensaje de Amanda.

“Gracias por tenerme en sus oraciones, igual te llevo yo en mi corazón como a tu mamita. Dios las bendiga a las dos”, respondió el realizador de Noticias Repretel en aquel momento.

Al compartir el audio, Meli escribió: “Y esto es lo que nos queda: el cariño que expresamos en vida. El cielo es nuestro destino”.