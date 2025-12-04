Así celebró Melissa Durán en Noticias Repretel el gane de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Melissa Durán llegó hasta identificada con los colores rojinegro tras el gane de su equipo el Alajuelense. (Captura de video/Captura de video)

La periodista Melissa Durán llegó este jueves a Noticias Repretel con una sonrisa de oreja a oreja, vestida de rojo y negro y hasta cantando canciones alusivas a Liga Deportiva Alajuelense, luego de que su equipo del alma se dejara su tercer título centroamericano.

A la presentadora le tocó dar, precisamente, la noticia del triunfo manudo en la sección deportiva y no pudo esconder la felicidad que la desbordaba.

Melissa Durán celebró así gane de Alajuelense en Noticias Repretel

“Y en los deportes, anoche en Guatemala, Alajuelense hizo historia al ganar por tercera ocasión, no la primera, no la segunda, la tercera ocasión consecutiva, la Copa Centroamericana. Sí, revisamos lo que sucedió en esta definición”, dijo al aire, orgullosa y emocionada.

Pura alegría en el set

Apenas enviaron el video del partido, Melissa no aguantó más. La cámara ya no estaba sobre ella, pero en el set se escuchó su risa y hasta sus compañeros soltaron carcajadas al verla celebrando como toda una liguista apasionada.

Antes también festejó con sus compañeros camarógrafos liguistas, que, al igual que ella, estaban en una pura alegría y cantando los cánticos de la hinchada rojinegra.