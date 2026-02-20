Esto dijo Melissa Durán tras la ruptura de jugador de Xelajú en Guatemala

La periodista Melissa Durán afirmó estar un poco abrumada, por la situación que enfrenta el jugador costarricense Derrickson Quirós, luego de romper su compromiso.

El domingo por la noche se viralizó el momento cuando el tico le propuso matrimonio públicamente a su expareja, Wendy Nicolle, en la cancha del estadio Mario Camposeco en Xelajú.

Sin embargo, el miércoles por la noche, el propio futbolista quien informó que el compromiso se rompió, pidiendo respeto y privacidad en este momento tan difícil de su vida.

Derrickson Quirós, jugador costarricense rompió su compromiso con su pareja, 3 días después de proponer matrimonio. Reproducción de Facebook. (La Nación/Reproducción de Facebook)

La reflexión de Melissa Durán

Este viernes, la periodista y presentadora de Noticias Repretel contó que ha estado pensando en el tema.

“Viene mi comentario random del día, pero tengo que hacerlo. Ayer (jueves) y hoy me he sentido un poco triste, porque, por lo general, las cosas que leo, que no me suceden a mí, me afectan.

“Y este caso del jugador tico que se comprometió, que terminó su compromiso. ¡Ay pobrecito!, pero no me malentiendan.

Melissa Durán, periodista de Noticias Repretel habló del tema del jugador tico que se comprometió y rompió su compromiso días después. Foto: Instagram Melissa Durán. (redes/Instagram)

“Yo creo que esto que le sucedió fue lo mejor que le pudo suceder. A veces nos pasan cosas y no entendemos el porqué hasta que después decimos, esa persona no era para mí.

“De lo que Dios me guardó y no creo que la otra persona sea una mala persona, simplemente no es para uno; pero uno en el momento no lo entiende y es ahí donde la pasa mal.

“Además, que la situación haya sido tan pública. Yo ni siquiera conozco al jugador, nunca lo había escuchado, pero constantemente lo tengo presente y ojalá los dos logren salir de esta.

“Que puedan conocer a la persona correcta. Esto me pasa con las noticias, a veces salgo del noticiero un poco pensativa de ver todo lo que sucede”, dijo.