Exnovia de jugador costarricense de Xelajú tomó durísima decisión tras romper su compromiso

La historia que se volvió viral el domingo con una propuesta de matrimonio en plena cancha dio un giro inesperado. Tras confirmarse la ruptura del compromiso con el futbolista costarricense Derrikson Quirós, su ahora expareja tomó una decisión contundente: cerró sus redes sociales.

La joven, Wendy Nicolle, optó por desaparecer del entorno digital pocos días después de que el jugador del Xelajú de Guatemala anunciara públicamente que la relación había terminado.

Silencio de un lado, mensaje del otro

Derrickson Quirós y su ex, cuando se comprometieron (La Nación/Reproducción de Facebook)

Mientras ella cerró sus perfiles, Quirós compartió una imagen motivacional en sus redes sociales, manteniendo su postura de no dar detalles sobre lo ocurrido.

En su mensaje anterior, el futbolista había señalado que se trató de una situación personal difícil y que prefería manejarla con respeto y madurez. También aseguró que está enfocado en su carrera y en seguir creciendo como persona.

Hasta el momento, no se conocen las razones que llevaron al fin del compromiso, que apenas había sido anunciado tres días antes con una propuesta pública en el estadio Mario Camposeco, en Guatemala.

El caso generó amplio movimiento en redes sociales, donde muchos seguidores pasaron de celebrar el compromiso a reaccionar con sorpresa por el desenlace.