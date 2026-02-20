Deportes

No va a creer lo que podría pasar con el exmorado Gustavo Herrera

Este jueves, la cadena ESPN Panamá informó que todo estaría listo para que Tavitín haga maletas y se convierta en futbolista de un club en Europa, luego de regresar al Sporting San Miguelito.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Gustavo Herrera, exdelantero panameño del Deportivo Saprissa, podría tener un nuevo aire en el Viejo Continente.

Este jueves, la cadena ESPN Panamá informó que todo estaría listo para que Tavitín haga maletas y se convierta en futbolista de un club en Europa, luego de regresar al Sporting San Miguelito.

LEA MÁS: Gustavo Herrera reaparece y su mensaje da a entender que su paso por Saprissa no fue muy feliz

Gustavo Herrera se despidió del Mundial Sub-20 con la Selección de Panamá. Instagram Gustavo Herrera.
Gustavo Herrera tendría todo listo para hacer una nueva vida en Europa. Foto: Instagram Gustavo Herrera. (Instagram Gustavo Herrera. /Instagram Gustavo Herrera.)

Un nuevo destino

En la cadena internacional aseguran que en las próximas horas Herrera tomaría un avión y emprendería una nueva aventura.

“Hay altas posibilidades de que el futbolista pueda moverse, en los próximos días, al fútbol europeo.

“Lo que pueda pasar o no con Gustavo Herrera, en el club no van a condicionar su futuro. Me parece que hizo un muy buen Mundial Sub-20, no espectacular, pero cumple con gol y asistencia, a pesar de no haber tenido el mejor semestre en Saprissa”, destacó el periodista Juan Valverde.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaGustavo HerreraSporting San Miguelito
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.