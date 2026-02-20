No va a creer lo que podría pasar con el exmorado Gustavo Herrera

Gustavo Herrera, exdelantero panameño del Deportivo Saprissa, podría tener un nuevo aire en el Viejo Continente.

Este jueves, la cadena ESPN Panamá informó que todo estaría listo para que Tavitín haga maletas y se convierta en futbolista de un club en Europa, luego de regresar al Sporting San Miguelito.

Gustavo Herrera tendría todo listo para hacer una nueva vida en Europa. Foto: Instagram Gustavo Herrera. (Instagram Gustavo Herrera. /Instagram Gustavo Herrera.)

Un nuevo destino

En la cadena internacional aseguran que en las próximas horas Herrera tomaría un avión y emprendería una nueva aventura.

“Hay altas posibilidades de que el futbolista pueda moverse, en los próximos días, al fútbol europeo.

“Lo que pueda pasar o no con Gustavo Herrera, en el club no van a condicionar su futuro. Me parece que hizo un muy buen Mundial Sub-20, no espectacular, pero cumple con gol y asistencia, a pesar de no haber tenido el mejor semestre en Saprissa”, destacó el periodista Juan Valverde.