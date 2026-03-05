Cámara grabó la indignante acción que un hombre le hizo a una niña al tirarla a un basurero

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad, ya que muestra cuando el sujeto agarró a la menor, pese a que ella se resistió, y la tiró dentro de un basurero.

Este hecho ocurrió el pasado martes 3 de marzo, a las 6:34 p. m., en Pérez Zeledón.

La inocente iba con uniforme de un centro educativo y estaba tomando un refresco cuando sufrió la agresión, frente a una mujer y a un niño pequeño; en apariencia, la mujer sería la mamá de los menores.

Rodolfo Meneses, abogado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), señaló que gracias a este video actuaron para proteger a la niña desde este miércoles 4 de marzo.

“Dentro de las determinaciones fue reubicar temporalmente a la niña y a su hermano junto a un recurso familiar; también se hace el traslado de la situación a la oficina local de Pérez Zeledón”, dijo Meneses.

Además, informaron a la Fiscalía por el presunto delito de abuso de responsabilidad parental.