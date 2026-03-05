Sucesos

Cámara grabó la indignante acción que un hombre le hizo a una niña al tirarla a un basurero

El ataque contra una niña en Pérez Zeledón queda registrado en video y activa intervención del PANI

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad, ya que muestra cuando el sujeto agarró a la menor, pese a que ella se resistió, y la tiró dentro de un basurero.

Este hecho ocurrió el pasado martes 3 de marzo, a las 6:34 p. m., en Pérez Zeledón.

La inocente iba con uniforme de un centro educativo y estaba tomando un refresco cuando sufrió la agresión, frente a una mujer y a un niño pequeño; en apariencia, la mujer sería la mamá de los menores.

LEA MÁS: El OIJ identifica a sospechoso de triple homicidio y pide ayuda para ubicarlo

Pérez

Rodolfo Meneses, abogado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), señaló que gracias a este video actuaron para proteger a la niña desde este miércoles 4 de marzo.

LEA MÁS: Un foco frustró brutal ataque con machete en Jicaral: agresores reciben 12 años de cárcel

“Dentro de las determinaciones fue reubicar temporalmente a la niña y a su hermano junto a un recurso familiar; también se hace el traslado de la situación a la oficina local de Pérez Zeledón”, dijo Meneses.

Además, informaron a la Fiscalía por el presunto delito de abuso de responsabilidad parental.

Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video
Un indignante hecho de violencia contra una niña quedó grabado en una cámara de seguridad cuando un sujeto la agarró, pese a que ella se resistió y la tiró a un basurero. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
niña lanzada en basureroinvestigan caso de niña lanzada en basura
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.