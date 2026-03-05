El OIJ identifica a sospechoso de triple homicidio y pide ayuda para ubicarlo

Los agentes de Homicidios del OIJ necesitan dar con el hombre de la fotografía por ser sospechoso de participar en el triple homicidio en el que una de las víctimas era un inocente.

El sospechoso es de apellido Espinoza, de 23 años, quien es buscado por homicidio y tentativa de homicidio.

Este hombre de apellido Espinoza, de 23 años, es buscado por homicidio y tentativa de homicidio, hecho ocurrió en Howard’s Cantina, en Lindora de Santa Ana, San José; donde asesinaron a José Rodolfo Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa, supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas. Foto: OIJ (OIJ)

Se trata del tiroteo que ocurrió en Howard’s Cantina, en Lindora de Santa Ana, San José; en este sitio asesinaron a José Rodolfo Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa, supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas.

Además, acabó con la vida de Kenneth Armando Sanabria, de 36 años, y de un hombre inocente identificado como Juan Manuel González Santamaría, de 44 años.

Juan Manuel González, de 44 años, fue víctima inocente del sangriento ataque (cortes/Juan Manuel González, de 44 años, fue víctima inocente del sangriento ataque)

El mortal ataque ocurrió el viernes 15 de agosto del 2025 y la mañana de este jueves 5 de marzo los investigadores realizaron un allanamiento en Tirrases de Curridabat, buscando a Espinoza; sin embargo, no lo encontraron, pero sí dieron con evidencia importante.

Al tenerlo identificado, piden ayuda para dar con este sujeto.

De acuerdo con la investigación, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando, en apariencia, varios sospechosos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y realizaron múltiples disparos hacia el interior del local.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes de Homicidios lograron individualizar a Espinoza como una de las personas que, en apariencia, habría participado en los hechos y posteriormente ayudó a los “gatilleros” a huir de la escena.

Cualquier información que pueda brindar para lograr la captura de este sujeto, es indispensable que se comunique al teléfono 800 8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.