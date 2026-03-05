Un foco frustró brutal ataque con machete en Jicaral: agresores reciben 12 años de cárcel

La luz de un foco se convirtió en la salvación de un hombre que estaba siendo atacado a machetazos en su propia casa.

Esta acción, además, le permitió conseguir justicia a la víctima, tal y como lo confirmó la Fiscalía de Nicoya, que llevó la investigación contra dos hombres de apellidos Badilla Alvarado y Alvarado Sequeira.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 24 de agosto del 2025.

La luz de un foco se convirtió en la salvación de un hombre que estaba siendo atacado a machetazos en su propia casa en Jicaral, los responsables recibieron una sentencia de 12 años.

“Los imputados ingresaron a la casa del ofendido, en Jicaral. Según demostró el Ministerio Público, los hombres atacaron a la víctima con un machete y un cuchillo, ocasionándole heridas de gravedad.

“Durante la agresión, una persona llegó al lugar y alumbró con un foco, por lo que estas personas huyeron del sitio. Producto de las lesiones, el afectado fue llevado de emergencia a un centro médico”, confirmaron en el Ministerio Público.

Por estos hechos, los sujetos fueron llevados a juicio por el delito de tentativa de homicidio y a cada uno lo sentenciaron a 12 años de prisión.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la zona, el 20 de febrero anterior, pero trascendió recientemente.

Mientras la sentencia queda firme, ambos deben permanecer en prisión preventiva.