Melissa Durán sufre por un tema de su apariencia que la tiene muy frustrada: “Lo he llorado”

La periodista y presentadora de Repretel, Melissa Durán, atraviesa un momento difícil por un tema relacionado con su apariencia física, específicamente con su cabello, una situación que —según confesó— la ha hecho llorar, aunque ya está tomando cartas en el asunto.
LEA MÁS: Melissa Durán confirmó noticia sobre su negocio que nadie vio venir
Un tratamiento le dañó el pelo que llevaba tiempo cuidando
Durán se sinceró este sábado a través de sus redes sociales, donde contó que llevaba mucho tiempo dejando crecer su cabello y que lo tenía muy sano, pero un tratamiento reciente terminó afectándolo seriamente.
“En el último tratamiento se me dañó demasiado, se me quebró demasiado, está cortísimo”, expresó la comunicadora.
Pide ayuda urgente para recuperar su cabello
En una historia de Instagram, Melissa detalló que el daño fue tal que ahora su principal enfoque es rescatar la salud de su pelo, más allá de cualquier cambio estético.
“Está muy maltratado y ocupo un ‘SOS’ y mi prioridad es recuperar mi cabello, que esté saludable y que crezca”, comentó.
LEA MÁS: Melissa Durán sobre su 2025: “Me rompió, pero encontré belleza en las ruinas”
La frustración fue tanta que terminó llorando
Al compartir la grabación, la figura de canal 6 no ocultó la frustración emocional que le ha provocado este problema, al punto de admitir que ha llorado por la situación.
“Esto me ha frustrado mucho. Sentí que todo lo que avancé no sirvió de nada. Lo he llorado, no crean. Así que este año mi cabello es una prioridad”, afirmó.