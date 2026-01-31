Farándula

Melissa Durán sufre por un tema de su apariencia que la tiene muy frustrada: “Lo he llorado”

Periodista y presentadora de Repretel se sinceró y reconoció que está frustrada

Por Manuel Herrera

La periodista y presentadora de Repretel, Melissa Durán, atraviesa un momento difícil por un tema relacionado con su apariencia física, específicamente con su cabello, una situación que —según confesó— la ha hecho llorar, aunque ya está tomando cartas en el asunto.

Melissa Durán
Melissa Durán es periodista y presentadora de Repretel. (Instagram /Instagram)

Un tratamiento le dañó el pelo que llevaba tiempo cuidando

Durán se sinceró este sábado a través de sus redes sociales, donde contó que llevaba mucho tiempo dejando crecer su cabello y que lo tenía muy sano, pero un tratamiento reciente terminó afectándolo seriamente.

En el último tratamiento se me dañó demasiado, se me quebró demasiado, está cortísimo”, expresó la comunicadora.

Pide ayuda urgente para recuperar su cabello

En una historia de Instagram, Melissa detalló que el daño fue tal que ahora su principal enfoque es rescatar la salud de su pelo, más allá de cualquier cambio estético.

Está muy maltratado y ocupo un ‘SOS’ y mi prioridad es recuperar mi cabello, que esté saludable y que crezca”, comentó.

La frustración fue tanta que terminó llorando

Al compartir la grabación, la figura de canal 6 no ocultó la frustración emocional que le ha provocado este problema, al punto de admitir que ha llorado por la situación.

Esto me ha frustrado mucho. Sentí que todo lo que avancé no sirvió de nada. Lo he llorado, no crean. Así que este año mi cabello es una prioridad”, afirmó.

Melissa Durán
Melissa Durán reconoció que ha llorado por su cabello. (Instagram/Instagram)
