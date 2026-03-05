Esposa de Christian Bolaños revela la razón por la que tuvo que dejar el colegio

Jazmín Salas es la esposa del exjugador Christian Bolaños, quien ahora es influencer. (redes)

Jazmín Salas, esposa del futbolista costarricense Christian Bolaños, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en redes sociales y contar una parte muy personal de su historia y fue la fuerte razón que la llevó a no terminar el colegio.

La ahora influencer compartió un mensaje reflexivo en el que habló sobre los momentos difíciles que vivió cuando era más joven y cómo esos episodios la obligaron a crecer antes de tiempo.

“La vida no siempre sigue el camino que planeamos. Muchas veces, por diferentes situaciones, nos toca aprender antes y eso hace que tengamos que crecer más rápido”, escribió en su publicación.

Esposa del exjugador Christian Bolaños revela porqué no terminó el colegio

Salas también confesó que durante años tuvo que lidiar con los comentarios y las miradas de quienes la juzgaban por haber dejado sus estudios.

“Sí, hubo momentos en los que me sentí incómoda cuando la gente me juzgaba por haberlo dejado. Sentía que me veían como si yo no fuera suficiente, como si mi historia ya hubiera estado escrita”, relató.

Sin embargo, con el paso del tiempo logró cambiar su forma de ver las cosas y entender que cada persona tiene un camino distinto en la vida.

“Con el tiempo entendí que no todos los caminos se ven iguales y eso no los hace menos valiosos. Hoy no me define lo que no terminé, me define la mujer en la que me convertí”, aseguró.

Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas y tienen dos hijos.

La esposa del futbolista también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a otras personas que sienten miedo o inseguridad por no haber terminado el colegio.

“Si estás pasando por esta misma situación y sentís miedo, tranquila, que todo va a estar bien”, escribió.

Al final de su publicación, Salas reveló la razón detrás de aquella decisión que marcó su juventud.

“Y yo sé que muchos deben estar diciendo: ‘¿Por qué abandonó el colegio?’ Pues sí, fui mamá a los 16 años, pero esa ya es otra historia”, comentó, dejando abierta la posibilidad de contar más detalles en otra ocasión.