¿Qué le pasó a Jazmín Salas? Esposa de Christian Bolaños explicó por qué está desaparecida de redes

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, ha estado un poco perdida en sus redes sociales y explicó qué le pasó.

Salas suele ser muy activa en su perfil en Instagram, pero desde hace unas semanas crea menos contenido y en un video contó que eso se debe a un nuevo proyecto en el que trabaja desde hace un mes.

“Me preguntan por qué no he vuelto a hacer historias, si es algo malo y no, es algo muy bueno. Salió una gran oportunidad, como creadora de contenido a nivel regional, a nivel centroamericano, para ciertas marcas.

“Obviamente le comenté a Christian y literal me dijo: ‘Dele’. Ya no tengo hijos pequeños, cada quien anda en su vida y yo en la casa. Siempre he sido ama de casa, en pandemia decidí abrir el vlog y me gusta mucho lo que hago”, contó Salas.

¿Qué le pasó a Jazmín Salas, que está perdida de las redes?

Jazmín Salas está feliz con su nueva oportunidad

Jaz está más que realizada con esta oportunidad laboral.

“Voy a cumplir un mes, estoy muy realizada, es una experiencia nueva, ya no soy Jaz la ama de casa, la pastelera, ahora debo ir a la oficina dos veces por semana.

“Esto nunca lo había experimentado, es muy chiva. Llego a la oficina a las 8 a.m., pero entre reuniones y grabaciones, cuando me doy cuenta ya son las 4 p.m. y debo venirme para la casa a hacer otras cosas”, destacó.

Salas recalcó que su marido, el exjugador del Saprissa, la motivó a aprovechar la oportunidad.

“Chris me dijo que no a cualquier persona de 39 años se le abre una oportunidad de esa magnitud y no les puedo mentir, la parte económica es muy buena, pero este primer mes he estado un poco loca”, añadió.

Felicidades a Jaz, por esta nueva oportunidad.

