Deportes

¿Qué le pasó a Jazmín Salas? Esposa de Christian Bolaños explicó por qué está desaparecida de redes

Jazmín Salas explicó por qué está un poco perdida de las redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, ha estado un poco perdida en sus redes sociales y explicó qué le pasó.

Salas suele ser muy activa en su perfil en Instagram, pero desde hace unas semanas crea menos contenido y en un video contó que eso se debe a un nuevo proyecto en el que trabaja desde hace un mes.

“Me preguntan por qué no he vuelto a hacer historias, si es algo malo y no, es algo muy bueno. Salió una gran oportunidad, como creadora de contenido a nivel regional, a nivel centroamericano, para ciertas marcas.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños reveló por qué anda desaparecida de las redes. Instagram Jazmín Salas.
Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños reveló por qué anda desaparecida de las redes. Instagram Jazmín Salas. (Instagram Jazmín Salas. /Instagram Jazmín Salas.)

LEA MÁS: Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, contó cómo fue víctima de aparente estafa

“Obviamente le comenté a Christian y literal me dijo: ‘Dele’. Ya no tengo hijos pequeños, cada quien anda en su vida y yo en la casa. Siempre he sido ama de casa, en pandemia decidí abrir el vlog y me gusta mucho lo que hago”, contó Salas.

¿Qué le pasó a Jazmín Salas, que está perdida de las redes?

Jazmín Salas está feliz con su nueva oportunidad

Jaz está más que realizada con esta oportunidad laboral.

“Voy a cumplir un mes, estoy muy realizada, es una experiencia nueva, ya no soy Jaz la ama de casa, la pastelera, ahora debo ir a la oficina dos veces por semana.

“Esto nunca lo había experimentado, es muy chiva. Llego a la oficina a las 8 a.m., pero entre reuniones y grabaciones, cuando me doy cuenta ya son las 4 p.m. y debo venirme para la casa a hacer otras cosas”, destacó.

LEA MÁS: Esposa de Christian Bolaños reveló padecimiento que tiene y cómo convive con él

Salas recalcó que su marido, el exjugador del Saprissa, la motivó a aprovechar la oportunidad.

“Chris me dijo que no a cualquier persona de 39 años se le abre una oportunidad de esa magnitud y no les puedo mentir, la parte económica es muy buena, pero este primer mes he estado un poco loca”, añadió.

Felicidades a Jaz, por esta nueva oportunidad.

LEA MÁS: Este fue el mensaje con el que la esposa de Christian Bolaños mandó a dormir a mujer que la criticó

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaJazmín SalasChristian BolañosCreadora de contenido
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.