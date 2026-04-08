Daniel Céspedes contó cuáles alternativas tomó tras haber dejado de fumar

Daniel Céspedes contó que tiene poco más de dos meses sin fumar. (Instagram/Instagram)

El periodista de Teletica Daniel Céspedes sigue en su lucha de dejar de fumar, un vicio que ha tenido por un montón de años y que recientemente frenó en seco.

En medio de esa lucha, Dani contó cuáles alternativas encontró para sobrellevar este cambio en su vida y que la ansiedad por tener un cigarro en la boca le gane.

LEA MÁS: Daniel Céspedes se sincera sobre su nuevo reto en 7 Estrellas y cuenta qué es lo que más lo motiva del cambio

“Me he valido de muy buenos productos alternativos, que muy buenos amigos me han traído fuera de Costa Rica. Lastimosamente, no hay mucha información de productos alternativos para dejar de fumar”, dijo contando que hay chicles y hasta bolsas de nicotina.

El comunicador de canal 7, comentó que la idea es dejar todo este tipo de productos, pero ahorita se está acompañado de ellos.

“No hay ni cigarrillo común, tabaco calentado, ni vapeo que le esté llegando a mis pulmones y eso me tiene feliz”, detalló.

Céspedes tiene poco más de dos meses sin fumar, ya que contó que el último fue el 26 de febrero.

LEA MÁS: Daniel Céspedes, de Teletica, revela lucha contra un vicio que lo atrapó hace 8 años

“Eso me llena de alegría a mí, a mi esposa, mi hija todavía no lo sabe, pero lo hago por ella”, dijo.

Daniel Céspedes se sincera sobre un vicio que la ha costado mucho dejar

El comunicador recibió mensajes de apoyo hasta de personas que pasan por el mismo proceso.

“El ritual de fumar, eso es algo que el cuerpo va olvidando, porque el fumador más allá de la sustancia es el ritual de fumar y eso es bueno que se entienda. Cuando nos damos cuenta de que ya no necesitamos ese ritual, ese momento, es satisfactorio”, confesó.