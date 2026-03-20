¿Qué le pasó a Wálter Campos para que Daniel Céspedes llegue a ocupar su puesto en 7 Estrellas?

El periodista Wálter Campos estará un mes fuera de 7 Estrellas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Teletica dio a conocer que el periodista Daniel Céspedes tendrá un cambio importante en su rutina televisiva, ya que dejará temporalmente Buen día para asumir un nuevo reto en pantalla.

El comunicador será el encargado de sustituir durante un mes a Wálter Campos en el programa 7 Estrellas, debido a que el presentador deberá ausentarse por motivos de salud.

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Según detalló el canal, Céspedes pondrá en pausa sus funciones como coordinador y presentador de Buen día para enfocarse de lleno en su rol dentro del espacio de entretenimiento, donde no solo presentará el programa de los jueves, sino que también realizará reportajes, notas y participará activamente en la conducción junto a sus compañeras Gabriela Jiménez y María Teresa Rodríguez.

María Teresa Rodríguez, Wálter Campos y Gabriela Jiménez son los presentadores oficiales de 7 Estrellas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué la ausencia?

Pero, ¿qué pasó con Wálter y por qué se ausentará tanto tiempo de la pantalla de Teletica?

El propio periodista le contó a La Teja que se someterá a una cirugía de oído, procedimiento que lo obligará a guardar reposo por varios días.

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Según explicó, la operación no es riesgosa y luego podrá continuar trabajando desde casa para evitar complicaciones mientras se recupera.

“En realidad no es la gran cosa, me tienen que operar del oído y entonces tengo que guardar reposo unos días y después hacer teletrabajo para evitar exponerme a resfríos. Nadie quiere estornudos ni cosas así cuando te operan del oído”, mencionó.

Daniel Céspedes ya no saldrá en Buen día desde este próximo lunes para asumir su nuevo rol en 7 Estrellas. (Instagram/Instagram)

Campos añadió que la intervención responde a una infección que sufrió a finales del año pasado y que ahora debe tratarse para evitar mayores problemas.

“Hay que asegurarse de que todo esté bien, limpiar cosillas”, dijo con su característico tono relajado.

La cirugía está programada para la próxima semana, por lo que su ausencia en 7 Estrellas será de al menos cuatro semanas.

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Mientras tanto, Céspedes tendrá la oportunidad de lucirse en un formato distinto y demostrar su versatilidad en uno de los programas más vistos del entretenimiento nacional.