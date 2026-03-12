Daniel Céspedes, presentador de Buen día, hizo una revelación sobre el vicio que lo atormenta

Daniel Céspedes, presentador de Buen día, está muy feliz con lo que está logrando. (Daniel Céspedes/Daniel Céspedes)

El presentador de Buen Día, Daniel Céspedes, dio una buena noticia a sus seguidores al contar que sigue firme en su lucha por dejar el cigarro.

Hace unos días el comunicador había confesado en redes sociales que llevaba apenas dos días sin fumar y que estaba decidido a dejar atrás ese vicio que lo ha acompañado por cerca de ocho años. Este jueves compartió una actualización que demuestra que va por buen camino.

Céspedes publicó en sus redes sociales que ya suma 15 días sin fumar, un logro que lo tiene muy motivado en este proceso personal.

Gran aliada

Según explicó, una de las claves que más le ha ayudado a mantenerse firme ha sido el ejercicio, pues la actividad física se ha convertido en una gran aliada para combatir la ansiedad y las ganas de volver al tabaco.

El presentador ha sido muy transparente con sus seguidores sobre esta lucha y ha contado que su meta es dejar completamente cualquier tipo de tabaco, incluso los famosos vapeadores los cuales también usaba.

Con este nuevo avance, Daniel demuestra que poco a poco le está ganando la batalla al vicio y que su palabra sigue en firme.