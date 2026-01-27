Teleguía Farándula

Daniel Céspedes planea volver a casarse esta fue la inesperada razón

Daniel Céspedes dejó claro que, después de seis años junto a Carolina Calderón, repetiría el “sí” y todo por una poderosa inspiración

Por Fabiola Montoya Salas

Daniel Céspedes volvió a hablar de su matrimonio y esta vez no porque esté en crisis, sino todo lo contrario.

El presentador de Buen Día sorprendió al contar que quiere volver a casarse con Carolina Calderón, motivado por una entrevista que le removió emociones en pleno programa en vivo.

Daniel Céspedes quedó tan impactado con el trabajo del fotógrafo que ya piensa en repetir boda.

El comunicador compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que aparece sonriente. Estas fueron captadas por Mauricio Ureña, reconocido como uno de los 50 mejores fotógrafos de bodas del mundo.

“Hoy (lunes) tuvimos el honor de entrevistar en Buen Día a Mauricio Ureña”, escribió Céspedes, visiblemente emocionado por el trabajo del artista.

Fue entonces cuando lanzó la propuesta que encendió las redes: aseguró que le preguntaría a Carolina si se animaría a casarse otra vez para poder contratar al fotógrafo y vivir una nueva experiencia frente al lente.

“¿Me dirá que sí? Karo, ¿me dirá que sí luego de seis años juntos?”, añadió.

Daniel Céspedes y su esposa.

La respuesta no tardó. Carolina Calderón reaccionó a la publicación y dejó claro que no tendría problema en repetir la historia de amor.

Cabe recordar que la pareja se casó en el 2020 en el hotel Grano de Oro, en San José. Debido a las restricciones por la pandemia, optaron por una ceremonia íntima y una minirecepción. Ahora, con más tiempo y sin limitaciones sanitarias, la idea de una nueva boda suena más tentadora que nunca.

