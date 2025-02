Daniel Céspedes cumple uno de sus mayores sueños como periodista: “Todavía no lo creo”

Daniel Céspedes trabaja como presentador de Buen día desde julio del año pasado. Fotografía: Cortesía Daniel Céspedes. (Cortesía/Cortesía)

“Más de una vez lo soñé mientras dormía y de pronto me despertaba y decía que nunca iba a suceder. Me deja sin palabras la posibilidad que tuve y todavía no lo creo”.

Daniel Céspedes celebró con esas afirmaciones que uno de sus mayores sueños como periodista se le hizo realidad el pasado 1 de febrero en Ciudad de México.

Ese día, el presentador de Buen día, de canal 7, entrevistó a su ídolo de la música: el cantante Joaquín Sabina, una oportunidad que venía pulseando desde hace ocho años.

Según contó a La Teja, el gran momento lo vivió minutos antes del concierto que el español dio en el Auditorio de Ciudad de México, como parte de la gira que lo traerá a Costa Rica el 8 de marzo, en el Estadio Nacional.

Dani es un sabinero de hueso colorado desde prácticamente toda la vida, de ahí que la oportunidad que le dio Interamericana de Producciones de ir al país azteca a entrevistar al intérprete de “Y nos dieron las 10″, lo tiene feliz, agradecido y sintiéndose muy realizado profesionalmente.

“Fue una cosa surrealista para mí, muy humildemente lo digo. Se me cumplió un sueño profesional de toda la vida y agradezco a mis jefes en el canal que me autorizaron viajar a hacer esa entrevista”, comentó Daniel.

Daniel Céspedes no podía creer que tuviera a su ídolo de la música junto a él. Fotografía: Cortesía Daniel Céspedes. (Cortesía/Cortesía)

Daniel Céspedes y sus 20 minutos de felicidad

La figura de la revista matutina del canal del trencito habló con Sabina durante 20 minutos, previo al inicio del concierto y ese momento lo dejó tan extasiado que por eso afirma que cualquier cosa que diga respecto a esa experiencia se queda corta.

“Fue una conversación muy bonita, muy amena. El señor es muy tranquilo, ya tiene 76 años y la forma en la que se expresa de su carrera es muy interesante. Me dijo que el éxito de su carrera musical no fue porque sus canciones eran buenas, sino porque el público se encariñó con ellas (las piezas) y eso es muy curioso y muestra su humildad”, comentó.

Aseguró que cuando vio al cantante frente a él no podía creer lo que estaba sucediendo y hasta se proyectó como si estuviese en una película.

“Es que no lo podía creer. Para mí era como una película por lo que tenía enfrente y he visto tantas entrevistas que le han hecho a lo largo de la carrera, tantos documentales, y recientemente una película, y fue curioso porque al verlo sentí que era una persona que conocía de toda la vida o que es familia de uno o un amigo cercano. No lo ves como una persona ajena o lejos de tu realidad. Cuando lo tuve al frente fue muy bonito. Él es muy agradable, muy caballeroso, muy gentil”, refirió Céspedes.

Con Sabina, el turrialbeño habló de muchísimas cosas que las presentó en varias entregas que se transmitieron la semana pasada en Telenoticias, y entre lo que más le llamó la atención de lo que hablaron fue su percepción de Costa Rica.

“Dijo palabras muy bonitas sobre Costa Rica y hasta me contó que Chavela Vargas quería venir aquí a reconciliarse con el país antes de morir, pero no le dio tiempo”, relató.

Daniel Céspedes aseguró que entrevistar a Sabina fue un sueño profesional cumplido. Fotografía: Cortesía Daniel Céspedes. (Cortes/Cortesía)

Daniel Céspedes se quedó solo con una foto

Como iba al encuentro de su artista favorito, a quien escuchó por primera vez a los 13 años gracias a su hermano que le puso la música, Dani llevaba libros y vinilos para que se los autografiara, así como varios pedidos de firmas de sus amigos sabineros, pero al final le dio pena y solo se atrevió a pedirle una foto.

“Me morí de pena y no le pedí que me firmara nada porque creí que ya estaba un poco justo para salir al escenario y me pareció una falta de cortesía, pero me quedé con una fotografía, eso sí, no sé si le gustan o no (las fotos) pero eso lo tenía que hacer”, enfatizó.

La foto, dijo Daniel, la va a enmarcar para colgarla en una pared de su casa, muy posiblemente cerca del retrato de Sabina que “recibe” a quienes los llegan a visitar.