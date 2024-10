Daniel Céspedes luchó contra ataques de pánico y ansiedad y ahora enfrenta otro monstruo

Daniel Céspedes es desde julio pasado uno de los presentadores de Buen día. (Jose Cordero)

A Daniel Céspedes siempre se le ve muy sonriente frente a cámaras, pero lo que muy pocos saben es que, al igual que muchas personas, ha sufrido de ataques de pánico y de ansiedad.

Además, tiene un serio problema con el tabaco, un monstruo que lo ha atormentado por años, pero esta semana decidió hacer un cambio en su salud que espera le genere muy buenos resultados a nivel personal.

El presentador de Buen día nos abrió su corazón y nos contó que, incluso, una vez llegó a pensar en acabar con su vida por esos trastornos y cómo hizo para quitarse esas “nubes negras” de su cabeza.

- ¿Por qué se animó hasta ahora a hacer ejercicio?

La principal razón es para sentirme bien. Yo no quiero ni ir al gimnasio para hacerme fortachón, ni para hacer una dieta loca, ni nada que tenga que ver con un tipo de vanidad, porque yo me siento bien a pesar de que no soy lo más parecido a una persona con un físico envidiable, pero me siento feliz como soy así. Apenas he ido dos días, no me puedo mover, pero me siento con mucha energía. Es curioso porque pensé que iba a estar más cansado, aunque no me puedo sentar.

- ¿Qué lo motivó?

Este mes cumplo 32 años (el 24 de octubre) y he tenido una vida muy sedentaria. Tengo que hacer otros cambios, pero ahí voy poco a poco, pero este de hacer ejercicio sí es porque estoy en una etapa en la que quiero hacer algunos cambios. A veces uno pasa tan estresado por muchas cosas que son muy necesarias y se olvida de que el cuerpo es muy importante. Entonces, para tener la mente tranquila, en paz, desestresarse, entonces me metí al gimnasio con esa intención.

LEA MÁS: Periodista Daniel Céspedes abrió su corazón para hablar de un tema que lo atormentó por años

Daniel Céspedes contó que su esposa también entró al gimnasio con él, pero que desde hace cuatro año ella no iba por su mala influencia.

- ¿Antes practicaba algún tipo de deporte?

Solo mejengueaba de vez en cuando, pero es que qué va, el alzar pesas y todo eso, que no son pesas grandes, son pesitas. Yo soy una persona muy humilde, no vayan a creer, la humildad primero, ahí vamos poco a poco, pero la verdad es que me siento muy bien.

Caminar me encanta y mucha gente corre riquísimo, pero a mí lo que me ha costado en la vida es la disciplina para el ejercicio. Espero que en esta ocasión sí lo logre, aunque mi excompañera Natalia Suárez (expresentadora de Telenoticias) dice que me da un mes nada más.

Son muchas cosas: tengo grasa mala alta, tengo la grasa buena baja, entonces cualquier punto de mejora se va a notar” — Daniel Céspedes, periodista de Buen día

Daniel Céspedes compartió su testimonio de ansiedad.

- Dice que todavía le falta hacer otros cambios, ¿tiene que ver con el vicio del cigarrillo?

Correcto. Los que son adictos al tabaco me entenderán que no es tan fácil, pero sí, por mí, por mi familia, por hija, por mi esposa, lo tengo que hacer (dejar el vicio) y ahí voy poco a poco.

- ¿Ha mermado el fumado?

He ido dejándolo con otros aparatos y me ha funcionado, pero sí sé que es algo que no me beneficia ni a mí ni a nadie. Ojalá que las personas que nunca lo han hecho no tengan la curiosidad de hacerlo porque es algo muy difícil de dejar, el tabaco es una necesidad, el cuerpo te lo exige, pero en estos días que he ido al gimnasio ha mermado la necesidad.

No sé si por estar aquí en Buen día, donde todos hablan de lo que necesita el cuerpo, y todo lo que necesita el cuerpo, yo no lo hacía, puede que detonara que yo dijera: ‘pucha, ya estoy teniendo demasiadas señales para hacer algo por mi salud’.

LEA MÁS: Periodista Daniel Céspedes celebra un gran momento al tiempo que alista su debut en Buen día

Su compañera Nancy Dobles ya lo retó para que haga ejercicio con ella y su entrenador personal para ver si aguanta.

- ¿Cuántos cigarros se fumaba al día y cuántos se fuma ahora?

No lo llevo así tan exacto, es que ahora no fumo un cigarro normal, si no un aparato electrónico que tiene tabaco porque el cigarro normal lo dejé hace cuatro años, pero es casi lo mismo e igual de dañino.

- ¿Por qué siente que le ha costado tanto dejar de fumar?

No sé, pero sí me ha costado. Voy a cumplir 32 años y fumo como desde hace unos 10 años. Al principio fue como esa curiosidad, el problema fue que probé y me quedé. Por dicha no he probado otras cosas.

- Un día de estos habló en el programa que sufre de ansiedad, ¿todavía?

Muchas personas me mandaron un mensaje que creían que solo a ellos les estaba pasando, pero no, es muy común. Yo supe lo común que eran los trastornos de la ansiedad cuando tuve que sacar una cita donde un siquiatra y no había citas como hasta dentro de cuatro a cinco meses, estaba lleno, y yo dije: ‘¿por qué nadie me dijo que esto era normal?’, y gracias a que recibí ayuda ya estoy superbién, gracias a Dios, a mis amigos, a mi familia, y al canal que me ayudó muchísimo porque recuerdo que no entendía qué me pasaba y un día me quedé inmóvil en el cuarto, en ese momento vivía solo, no estaba casado, y recuerdo que llamé a mi mamá y le dije que me iba a ir para Turrialba, pedí permiso y cuando llegué le dije a mi mamá que probablemente me quería suicidar, yo no sabía lo que me pasaba.

Ojo el reclamo de Daniel Céspedes a Andrés Martínez

- ¿Cómo logró controlarlo?

Era una cuestión química del cerebro que necesitaba un poco de ayuda, como cuando uno necesita una pastilla para la diabetes o, si se tiene presión alta, se combate con una pastilla. Igualmente, hay problemas mentales que requieren también de medicación y la medicación me hizo muy bueno. Más que una asesoría o guía emocional, era una cuestión de que el organismo necesitaba emparejar algunos químicos en el cerebro para que tuviera una vida normal y sí, yo normalicé por mucho tiempo lo que no era normal.

Daniel ha hecho varios intentos de dejar el cigarro pero no lo logra. Instagram.

- ¿Qué sentía o qué pensaba?

Sentí miedos irracionales, ataques de ansiedad, no sabía qué tenía hasta que ya tuve un ataque de pánico y fue terrible, pero finalmente lo logré. Ya tengo mucho tiempo de no ir donde un siquiatra ni donde un sicólogo, pero ya sé identificarlos, ya sé cuándo tengo una idea irracional y ya sé qué es y ya tengo las herramientas para contrarrestarlo.

LEA MÁS: Nuevo presentador de Buen Día les promete a los televidentes “alma, vida y corazón”

- En Buen día dijo que desde niño tenía ataques de ansiedad...

Desde que era pequeño, antes de ir a la escuela, salía al patio de mi casa a ver qué tan oscuro estaba el día, si el día estaba con muchas nubes negras empezaba a sentir algo muy feo porque sentía que algo terrible iba a suceder, que todos a mi alrededor iban a dejar de existir, cosas raras. Luego esas nubes negras se fueron convirtiendo en otros miedos.

- ¿Tiene algo que ver el que sufriera de ansiedad con esa adición por el cigarrillo?

Cuando yo me desestresé un poco más y dejé de sentir esa ansiedad, quizá por ahí fue que empecé a fumar más. No debió ser, pero hubo una conexión. Fue una cuestión que pasó por ahí en ese momento, me sentía muy bien fumando y fue una época en la que me empecé a sentir bien porque ya no tenía algo que había tenido toda mi vida y empecé con el tabaco y me gustó. Fue una mala decisión, no voy a negarlo.

- ¿Qué le aconsejaría a personas que están pasando un proceso así?

Que hablen, porque yo por muchos años no lo hablé y yo mismo creía que eso en algún momento iba a pasar, pero pasaba y otra vez llegaba. Que lo hablen, que en su lugar de trabajo lo digan, ahora se habla mucho más de los problemas mentales y ya sabemos que a cualquiera le pasa.