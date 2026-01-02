“Se va una parte de mi infancia”: El doloroso inicio de año de Daniel Céspedes tras una dura pérdida

El periodista Daniel Céspedes no tuvo un muy buen día por una dolorosa razón. (Instagram/Instagram)

El periodista Daniel Céspedes compartió con sus seguidores que el inicio del 2026 no fue como lo esperaba.

Desde antes de acabar el año 2025 no ha tenido un buen día por una situación muy dolorosa que está viviendo.

El presentador de Buen día informó que la noche del 31 de diciembre le tocó enfrentar la muerte de su abuelita materna.

Por medio de una publicación en redes sociales, Céspedes expresó el profundo dolor que le deja la partida de quien describió como una de las mujeres más fuertes que conoció.

Daniel Céspedes, periodista de Buen día, contó que sus abuelos ya fallecieron. La última de ellas fue su abuela materna. (redes/Instagram)

Además, en su mensaje, reflexionó sobre el vacío que deja la muerte de los abuelos y cómo con ellos también se va una parte de la infancia.

“La muerte de los abuelos es, quizá, la más esperable. Aun así, cuando se han ido todos, queda un vacío extraño, un silencio. Tal vez, porque con ellos se va una parte de mi infancia, ese mundo mágico donde la inocencia nos hacía creer en ninguna despedida. Las tardes lentas, los cafés, los abrazos, los besos, las llamadas. Mis abuelitos me amaron y yo los amé”, escribió.

El comunicador destacó la fortaleza de su abuelita, quien —según relató— supo enfrentar duras pruebas, entre ellas la pérdida de su esposo y de uno de sus hijos en una misma semana.

“Vivió a su manera, la entendieran o no”, escribió.

Daniel Céspedes es oriundo de Turrialba y, según dijo, con la muerte de sus abuelos se fue una parte de su infancia. (redes/Instagram)

Daniel también recordó con amor a sus otros abuelos ya fallecidos y agradeció el amor incondicional que recibió de todos ellos, asegurando que los llevará siempre consigo.

“Tantas llamadas. Tanto amor. A ella, a mi abuelita paterna y a mi abuelito materno los recordaré con el amor incondicional que me dieron”, concluyó.