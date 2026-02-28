Daniel Céspedes, de Teletica, revela lucha contra un vicio que lo atrapó hace 8 años

El presentador de Buen Día, Daniel Céspedes, habló este sábado sobre un vicio que lo atrapó hace cerca de ocho años y que le ha costado mucho dejar.

Dani se refirió al tema en un “reel” que publicó en Instagram, donde abrió su corazón respecto a la lucha que libra por el consumo de tabaco.

Daniel Céspedes es presentador de Buen día, de Teletica. (Instagram/Instagram)

Ocho años de lucha contra el cigarro

Según contó, ha intentado en varias ocasiones darle la espalda a ese vicio, pero el proceso ha sido bastante complicado. Reveló que lleva dos días de abstinencia, aunque reconoció que el reto ha sido grande.

“Estoy tratando de dejar de fumar por mil razones. Hace alrededor de ocho años inicié con el proceso de tabaco común y corriente; hace aproximadamente 4-5 (años) me cambié a tabaco calentado, que el proceso es distinto y tiene aprobación de la FDA y, al parecer, el riesgo es menor. En fin, quiero dejarlo del todo, cualquier tipo de presentación”, afirmó con honestidad.

“Simplemente no podemos así”

Mencionó que, si bien hay personas con gran fuerza de voluntad que pudieron dejar el cigarro de un día para otro, ese no es su caso.

“Hay muchos otros como yo que no podemos así, simplemente no podemos, porque lo he intentado varias veces”, dijo Daniel.

El comunicador evidenció que dejar de fumar no es un proceso sencillo y que cada persona enfrenta la dependencia de forma distinta.

Pocas opciones para dejar de fumar en Costa Rica

Céspedes también comentó que ha buscado opciones alternativas en el mercado costarricense para ayudarle en el proceso, pero se llevó una sorpresa.

“En este proceso de dejar de fumar, al ver el hecho de que no lo logré sin ningún tipo de mecanismo alternativo, me di a la tarea de buscar en Internet opción al tabaco. La FDA aprueba los parches de nicotina, en otros países hay pastillas, chicles…, hay muchas presentaciones para personas que quieren dejar el tabaco, pero aquí en Costa Rica, al menos en las farmacias, no encontré ninguna opción”, afirmó.

Dani contó que actualmente enfrenta el proceso con un producto libre de nicotina, cuyo nombre no mencionó, aunque sí lamentó que las alternativas disponibles en el país sean escasas.

