Daniel Céspedes, de Teletica, le hace fuerte reclamo en público a su esposa

El periodista y presentador de Teletica, Daniel Céspedes, le hizo un fuerte —aunque divertido— reclamo público a su esposa, Carolina Calderón, este jueves.

El conductor de Buen día desempolvó un recuerdo del 2020, cuando ambos asistieron a un partido del Deportivo Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

Daniel Céspedes es presentador de Buen día desde hace casi dos años. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Cortesía/Cortesía)

Daniel Céspedes le reclama a su esposa por no ser morada

A través de sus historias de Instagram, Dani compartió la fotografía de aquella salida al estadio y lanzó el mensaje que encendió las redes.

Según contó, aunque esas “citas románticas” se han repetido en varias ocasiones, Carolina no ha querido declararse oficialmente como aficionada del Saprissa.

“Inconcebible que mi esposa, luego de haber ido varias veces a la Cueva, incluso a partidos en que salimos campeones, no sea morada”, afirmó una de las figuras más queridas de Teletica.

Daniel Céspedes le hizo este reclamo público a su esposa. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

“Deberías ser miembro activa de la Ultra”

El comunicador, incluso, fue más allá y aseguró que su pareja ya debería formar parte de la barra oficial del equipo tibaseño.

“Me parece que deberías ser ya miembro activa de la Ultra, amor”, agregó entre risas.

Para nadie es un secreto que Daniel es un fiel seguidor del Saprissa, una pasión que ha presumido en múltiples ocasiones en televisión nacional y redes sociales.

Céspedes y Calderón se casaron el 19 de junio del 2020, el mismo año en que se tomaron la fotografía que ahora el presentador utilizó para hacerle “discordia” pública a su esposa.

Daniel Céspedes y Carolina Calderón se casaron el 19 de junio del 2020, en media época de pandemia. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

