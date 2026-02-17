Thais Alfaro y Daniel Céspedes vivieron tremenda congoja en plena entrevista en vivo en Buen día

Presentadores de Buen día pasaron tremenda congoja en vivo. (redes/Facebook)

Tremenda congoja vivieron los presentadores Thais Alfaro y Daniel Céspedes la mañana de este martes en el programa Buen día.

Lo que parecía una entrevista normal sobre deudas económicas terminó haciéndolos sudar a ambos luego de que un mínimo detalle casi se paseara en la explicación de la experta.

La invitada estaba utilizando una pizarra acrílica para hacer su exposición cuando... ¡sorpresa!, el pilot que le dio la producción no borraba.

Thais Alfaro y Daniel Céspedes vivieron acongojante momento en Buen día

Esto hizo que Thais no aguantara la risa al ver que no podía quitarse con el borrador y hasta se salió de la toma para ir a buscar un paño con alcohol, pero nada.

Ahí fue cuando Daniel Céspedes no aguantó la tentación y, entre risas, señaló a Thais Alfaro como la supuesta responsable del “pilot traicionero”.

Lejos de enojarse, Thais se montó en el vacilón y respondió relajada, diciendo que si el piloto decía que era para pizarra, entonces habría que ir a reclamarle al proveedor.

El incómodo momento que vivieron los presentadores terminó en carcajadas y la misma invitada pudo terminar de hacer su explicación sin ningún problema, eso sí, sin hacer más apuntes en la pizarra.