Farándula

Thais Alfaro y Gloriana Casasola se dejan ver como pocas veces

Figuras de Teletica robaron muchas miradas y lindos piropos

Por Manuel Herrera

Las periodistas de Teletica, Thais Alfaro y Gloriana Casasola, se dejaron ver como pocas veces y atrajeron muchas miradas y piropos en redes sociales tras compartir fotos disfrutando del sol y el mar.

Cada una por su lado y acompañadas de sus parejas, las figuras de canal 7 aprovecharon el fin de semana para escaparse a la playa y celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Thais Alfaro y Gloriana Casasola
Gloriana Casasola presumió sus curvas en la playa. (Instagram/Instagram)

Gloriana Casasola celebró amor y cumpleaños en la playa

La periodista de Telenoticias, Gloriana Casasola, viajó con su esposo, el periodista deportivo Diego Obando, para festejar el 14 de febrero y el reciente cumpleaños 31 de él.

“Brisa salada y rayitos de sol en la cara”, escribió la comunicadora junto a varias fotografías donde presume su figura frente al mar.

Glori lució un traje de baño negro de una pieza, mientras disfrutaba de las olas, mostrando belleza, simpatía y felicidad.

Thais Alfaro y Gloriana Casasola
Thais Alfaro también le dio un taco de ojo a sus seguidores. (Instagram/Instagram)

La publicación generó múltiples reacciones de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos como: “preciosa”, “¡qué elegante!” y “muy bella”.

Thais Alfaro presumió figura en traje de baño verde

Por su parte, la presentadora de Buen día, Thais Alfaro, también compartió imágenes desde la playa junto a su esposo.

La periodista mostró los resultados de sus rutinas de ejercicio al posar con un traje de baño de dos piezas color verde, tanto tomando el sol como dentro de la piscina.

“¡Qué días!”, escribió Thais junto a las fotografías.

Thais Alfaro y Gloriana Casasola
Gloriana Casasola presumió toda su belleza. (Instagram/Instagram)

Los seguidores tampoco escatimaron en elogios y destacaron lo linda que se ve junto a su marido, con comentarios como: “Hermosa”, “lindos por siempre” y “preciosos”.

Sin duda, las comunicadoras de Teletica robaron miradas y demostraron que también saben disfrutar del verano lejos de los sets de televisión.

Thais Alfaro y Gloriana Casasola
Thais Alfaro lució su belleza. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

