Thais Alfaro revela los arreglitos que se hizo en su rostro: “Esto también es bienestar”

La presentadora Thais Alfaro se sometió a varios tratamientos estéticos para mejorar el aspecto de su rostro y lucir más bella y radiante frente a las cámaras.

La conductora de Buen Día y Los Doctores, ambos programas de Teletica, dio a conocer este viernes los arreglitos que se hizo en su cara y cuyos resultados la tienen más que feliz.

Thais Alfaro participó en Mira quién baila de este año pero fue la segunda expulsada del reality de baile de canal 7. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Armonización facial e hidratación profunda

Según contó, hace tres semanas se sometió a una armonización facial y una hidratación profunda, y las “consecuencias” positivas de ambos tratamientos ya las comenzó a sentir.

Alfaro llamó “protocolo” al procedimiento estético facial que le hicieron y afirmó que este tipo de tratamientos “también es cuidar nuestro bienestar”.

“Se trata de una armonización facial y una hidratación profunda”, expresó Thais, antes de detallar lo que le hicieron y los beneficios que brinda.

Thais Alfaro muestra los arreglitos que se hizo en su rostro

Detalles del tratamiento

Lo primero que mencionó fue un tratamiento que se llama Harmony.

“Es un bioestimulador de Allergan que ofrece un efecto lifting inmediato y, al mismo tiempo, estimula la producción de colágeno y elastina, lo que ayuda a mejorar la piel con el paso del tiempo”, aseguró.

Después continuó con una hidratación profunda con ácido hialurónico, ideal para devolverle la luminosidad y el equilibrio a la piel.

“Sobre todo porque el maquillaje diario tiende a saturarla”, dijo.

Finalmente, se aplicó bótox. Ideal para suavizar y prevenir líneas de expresión, esto sin perder la naturalidad. En mi caso también la utilicé para el bruxismo, porque también ayuda mucho”, comentó.

Thais Alfaro dice que tres semanas después de los arreglitos en su cara, ya ve los resultados. Fotografía: Captura Instagram Thais Alfaro. (Captura/Captura)

“Siento mi piel más firme y luminosa”

A tres semanas de haberse sometido a los procedimientos, Thais afirma que nota cambios reales en su piel.

“Siento la piel de mi cara más firme, descansada y luminosa”, concluyó la presentadora de canal 7.