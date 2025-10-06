Esta es la inesperada respuesta de Thais Alfaro sobre volver a un reality

Thais Alfaro quedó eliminada de Mira quién Baila este domingo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tras ser eliminada este domingo de Mira Quién Baila, luego de estar nominada junto a Daniel Montoya, la periodista y presentadora Thais Alfaro nos dio una respuesta que nadie esperaba cuando le preguntamos si volvería a participar en un programa de baile o algún reality.

“No, ya tuve mi experiencia. Me dedicaría a estar dentro, pero haciendo lo que me apasiona: comunicar, dirigir. Incluso, fuera de Buen Día, me dedico como presentadora y dirijo cenas de graduación y ceremonias, ahí me siento en mi charco. Entonces creo que sería de esa manera, no siendo parte de la competencia”, comentó.

Alfaro contó que tras su salida, su vida vuelve a la normalidad, ya que estar en un formato así implica cambios de rutina y tiempo con la familia. Sin embargo, aseguró que se va feliz por todo lo vivido y por las amistades que cosechó en el programa.

“Los cambios no son solo en Buen Día, sino también en la casa. Si mis hijos no estaban conmigo, estaban con mi mamá, mi esposo o mi suegra. Ahora vuelve mamá a estar con ellos y yo vuelvo al trabajo”, dijo.

La comunicadora confesó que sintió un alivio al terminar la gala, pues la tensión era evidente antes de conocer el resultado.

Thais Alfaro contó lo que le dejó el programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Uno siempre tiene que sacar el trabajo con excelencia y eso fue lo que hicimos: trabajar con compromiso. Kenneth González siempre se puso la camiseta”, aseguró sobre su compañero de baile.

Thais Alfaro contó que todavía toma medicamentos para la lesión. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Thais Alfaro quedó eliminada de Mira quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Avance de su lesión

Thais nos contó el avance de su lesión en las costillas, la cual arrastra desde hace dos semanas.

“Me había golpeado muy fuerte la costilla en una de las bajadas de la coreografía. Cuando hicimos las placas, se veía bastante inflamado el lado derecho, especialmente, la costilla seis. Me mandaron medicamentos para desinflamar, y ahí ha ido pasando el dolor”, relató.

Una experiencia que marcó su vida

Para Thais, el paso por Mira Quién Baila fue una experiencia enriquecedora que le dejó aprendizajes, amistades y crecimiento personal.

“Este programa es una montaña rusa de emociones. Todos los domingos se viven cosas distintas, te sacan mariposas en el estómago. Me llevo una experiencia increíble en el baile, con los compañeros, con la humildad. Kenneth, con su corta edad, se puso la camiseta. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Lo importante es cómo uno toma las cosas de la vida: con actitud”, reflexionó.

Su compromiso con Casa Esperanza

Thais aprovechó para destacar el trabajo de la fundación Casa Esperanza, a la cual representó durante su paso por el reality.

“Este proyecto no es una cuestión temporal, es para siempre. Cuando uno decide ayudar, lo hace de corazón, y eso es lo más importante”, expresó.

La periodista fue eliminada con el 24,1% de los votos del público, mientras que Daniel Montoya obtuvo el 75,9%, lo que le permitió seguir en competencia. Gracias a su participación, Casa Esperanza recibirá $3.000 (más de millón y medio de colones) correspondientes al participante eliminado.

Su compañero de baile, Kenneth González, también habló sobre la experiencia.

“Fue una experiencia genial. El crecimiento de Thais, como bailarina, se notó muchísimo y me siento muy orgulloso. Yo me siento muy agradecido por la oportunidad”, concluyó.