Diego Obando revela qué le dijo Gloriana Casasola al saber que serán compañeros en Teletica

El periodista deportivo Diego Obando atraviesa una etapa profesional marcada por la satisfacción, la gratitud y nuevos retos, luego de convertirse oficialmente en figura de Teletica.

La televisora del trencito confirmó el lunes pasado la contratación del comunicador para su canal de paga TD Max, donde liderará nuevos y ambiciosos proyectos deportivos, una oportunidad que llega en un momento clave de su carrera.

Obando volverá al aire cerca de mes y medio después de su sonada salida de Multimedios canal 8, empresa que lo cesó el 20 de diciembre, en medio de importantes ajustes en su planilla y programación.

Diego Obando y Gloriana Casasola se casaron en mayo del 2024 y ahora, además de esposos, serán compañeros de trabajo en Teletica. Fotografía: Instagram Diego Obando. (Instagram/Instagram)

El periodista confirmó su salida del canal de Sabana Sur el 29 de diciembre y, según contó en una reciente entrevista con La Teja, ese mismo día comenzaron a llegarle varias ofertas laborales, entre ellas la de Televisora de Costa Rica.

La llamada que marcó un nuevo rumbo

Pero más allá del aspecto laboral, esta nueva etapa también traerá un cambio muy especial en su vida personal. Su llegada a Teletica le permitirá experimentar una relación diferente con su esposa, Gloriana Casasola: la de compañeros de trabajo.

Glori trabaja en Telenoticias desde hace cerca de ocho años, por lo que la pareja se alista para vivir una nueva etapa que a ambos los tiene muy ilusionados.

El aficionado a la lucha libre y al fútbol no escondió su entusiasmo por lo que viene y sobre su llegada a Teletica, los proyectos en TD Max y esta curiosa coincidencia laboral con su esposa, conversó con este medio.

¿Qué representa esta oportunidad para su carrera profesional?

Es un gran honor llegar a una empresa tan grande como Televisora de Costa Rica. Creo que dentro de las aspiraciones de los periodistas aquí en Costa Rica está la de llegar a una empresa tan grande como esta y me toca en este momento a mí tomar ese camino, ese tren. Lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha felicidad.

TD Más anunció con esta fotografía la llegada de Diego Obando al canal de paga de Teletica. Fotografía: Instagram Diego Obando. (Instagram/Instagram)

¿En qué momento de su vida le llegó esta oportunidad?

Comenzando los treintas, que es un momento de la vida en la que mucha gente forma bases para el futuro, para vivir bien después. Es una época en la que uno madura, se consolida, aprende… Es muy bonito saber que ahorita voy a cumplir 31 años y es un gran regalo que me toca.

¿Cómo surge la oferta: lo llamaron o la buscó?

El día que anuncié que no seguía en canal 8, que me habían despedido, me llamaron muchas personas, primero para ver cómo estaba y desearme lo mejor. Ese mismo día recuerdo que dos o tres personas me escribieron para ofrecerme trabajo y dentro de esas ofertas estaba una de Televisora de Costa Rica. Fue un proceso tranquilo, pausado, con mucha calma y paciencia lo fuimos conversando, porque yo hago mis cosas por mi lado, en mis redes sociales, mi canal de YouTube y trabajo con marcas con mi esposa.

¿Qué hizo en este mes y medio fuera de pantalla?

Mi último día en canal 8 fue el 20 de diciembre y en este tiempo estuve en mis proyectos paralelos. A mi canal de YouTube le ha ido muy bien y ha crecido mucho. Ya tiene como 57 mil suscriptores, mi objetivo es llegar a los 100 mil y consolidarlo como uno de los canales donde la gente más consuma contenido de fútbol y de la lucha libre, que hablo mucho de eso. En mis redes me gusta hacer muchos “reels” y videos de datos diferentes de cosas que, tal vez, a veces la gente no ve en el día a día normal, me gusta buscar esos lados curiosos de las notas deportivas y de los deportes en general. Me mantuve haciendo esas cosas y cosas más personales como leer libros que tenía por ahí guardados, ver series que tenía pendientes y jugar muchos videojuegos que me encantan. Aproveché el tiempo.

Gloriana Casasola, esposa de Diego Obando, trabaja en Teletica hace cerca de ocho años. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

¿Asumió esta pausa como un respiro de la televisión?

No, un respiro no porque un respiro es cuando uno está queriendo dejar o cambiar algo. Mi despido se dio de forma repentina y sorpresiva, simplemente lo asumí y me fui con mucha gratitud y siempre estaré muy agradecido con la empresa porque ahí me terminé de formar, hice una carrera muy larga y cumplí muchos sueños, muchas metas. Vi este tiempo más bien como un cambio.

¿Qué llega a hacer a TD Max?

Todavía estamos terminando de afinar detalles de proyectos y demás. Vamos a tener proyectos nuevos con Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes, en su momento se anunciarán las cosas. Lo que le puedo decir es que vienen cosas muy interesantes para la aplicación, cada uno tiene un perfil muy diferente y cada uno tendrá sus proyectos también, entonces es algo para que lo esperen. También tendremos nuestras cosas juntos. Creo que es una nueva aventura muy divertida porque hay personajes que nunca se han juntado, pero que se conocen y han andado juntos en viajes, coberturas y temas así de nuestro fútbol y va a ser una combinación bastante llamativa.

Va a ser compañero de trabajo de Gloriana Casasola, su esposa, ¿qué representa eso para ustedes?

A mí me encanta, la verdad, porque muchas veces nos habíamos preguntado acerca de qué pasaría si un día nos tocara trabajar juntos y está sucediendo. Nos llena de mucha felicidad a ambos porque estamos bajo una sombrilla de una empresa que es muy grande, que le da mucha confianza a sus trabajadores. Entonces lo vemos como algo muy bonito.

Nosotros vivimos juntos hace muchos años, nos casamos (el 25 de mayo del 2024) y a veces queremos tener más tiempo juntos porque tenemos mucho trabajo y es una bonita oportunidad y es algo, por qué no, para que en un futuro podamos hacer proyectos juntos.

Diego Obando confirmó el 29 de diciembre su despido de Multimedios Canal 8. Fotografía: Instagram Diego Obando. (Captura de video/Captura de video)

¿Qué le dijo Gloriana cuando le llegó la oferta de Teletica?

Siempre es la primera persona a la que le comento todo y le encantó la idea. Fue muy feliz y me dijo que siempre había soñado y gustado la idea de que llegara a la empresa porque sabe lo que me puede dar. Los dos lo vemos con muchísima felicidad. Para nosotros es como una puerta para muchísimas cosas más grandes.

¿Cuándo se incorpora?

En estos primeros días de febrero vamos a estar haciendo las primeras cositas para empezar. Ahora hay mucha noticia en el ambiente deportivo, entonces vamos a aprovechar.