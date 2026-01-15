“Me dejó como el malo”: Diego Obando critica relato del Piojo Herrera sobre su encontronazo

La polémica entre el periodista Diego Obando y el seleccionador Miguel “Piojo” Herrera volvió a escena luego de que el comunicador reaccionara a una entrevista del técnico en AP Pódcast, en la que habló de su paso por la Selección de Costa Rica y del conflicto con la prensa nacional.

Este jueves, Obando compartió una captura del contenido y dio su versión, señalando que Herrera “contó una verdad a medias” sobre el tenso episodio ocurrido tras la derrota de Costa Rica ante Haití.

Diego Obando opinó sobre entrevista de Miguel Herrera

“Me dejó como el malo”, afirmó Obando

Según explicó el periodista, tras ver la entrevista completa, el seleccionador mezcló hechos y situaciones que no ocurrieron como fueron relatadas en el pódcast.

En la entrevista el Piojo se queja de que la prensa tica repetía las mismas preguntas cuando ya él había dado respuesta.

“Le dije si no te gusta como respondo entonces no me preguntes, me paré y me fui al camión, ahí me hizo una seña y me bajé a hablar” recordó Herrera.

Para Obando esa no es la verdad absoluta y lo dejó claro.

“Me senté a ver la entrevista completa y cuenta una verdad a medias. En la historia de lo que pasó conmigo en Curazao, me deja a mí como el malo e irrespetuoso y dice cosas que jamás me dijo realmente. Incluso, combina historias de lo que le pasó a Anthony Porras con él y luego conmigo”, expresó Obando.

El reclamo: no asumir errores

El comunicador aseguró que lo que más le incomodó fue que Herrera no reconociera sus propios errores durante el episodio con la prensa, ocurrido en medio de un ambiente tenso por los resultados de la Selección.

“A mí lo que me sigue doliendo es que no acepte también sus errores. De por sí ya de nada sirve ir a lamentarse a un pódcast”, agregó.

Diego Obando reaccionó a una entrevista del Piojo Herrera en AP Pódcast.

Un conflicto que marcó la relación con la prensa

El encontronazo entre el “Piojo” Herrera y varios periodistas se dio tras la derrota ante Haití, cuando los cuestionamientos sobre rendimiento y experiencia generaron un ambiente cargado en la conferencia de prensa. Posteriormente, la situación se trasladó a las afueras del autobús de la Sele, donde ambos sostuvieron una conversación directa.

17/11/2025/ Conferencia de prensa Miguel "Piojo" Herrera precio a juego entre Costa Rica vs Honduras

Ahora, meses después, la versión entregada por el técnico en un espacio digital volvió a encender el debate y dejó claro que el episodio sigue generando lecturas distintas entre las partes involucradas.

