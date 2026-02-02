Periodista deportivo Diego Obando se integra a este canal tras ser despedido de Multimedios

El periodista deportivo Diego Obando es la nueva ficha de TD Max, canal de paga de Teletica.

La televisora confirmó este lunes la contratación del comunicador, quien el 29 de diciembre dio a conocer su despido de Multimedios Canal 8.

Diego Obando se integra a TD Max. (Captura de video/Captura de video)

“Conocido por su estilo creativo y confrontativo, Obando llega para reforzar el equipo de periodistas que desarrollará una parrilla de contenido exclusivo para los aficionados del fútbol”, indicó la empresa.

Obando trabajará junto con Kevin Jiménez y Ferlin Fuentes, quienes hace pocas semanas fueron contratados para proyectos deportivos en esa plataforma.

“Con este movimiento, TD Max amplía y fortalece su oferta de contenidos para los aficionados al fútbol en la antesala de la Copa del Mundo. Además, se consolida como la app de entretenimiento y fútbol número uno en el país”, destacó.

Esto dijo Diego Obando

En medio de la noticia, el comunicador celebró su incorporación a Teletica, empresa en la que trabaja su esposa Gloriana Casasola, quien es periodista de Telenoticias.

“Me siento muy agradecido con una oportunidad tan inmensa como esta. Es como llegar a las grandes ligas, como si estuviera siendo fichado por el Real Madrid, el Bayern Múnich o el equipo más grande de cualquier país”, dijo Diego en declaraciones al sitio web de Teletica.

También habló de sus funciones en su nuevo trabajo. “Estaré trabajando en la creación de productos refrescantes que incluyan polémica, eso sí, siempre desde el respeto. Espero que podamos sacarle provecho a esta aventura en conjunto”, afirmó.