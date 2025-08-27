Periodista de Teletica explotó contra jugadores de Saprissa tras eliminación de Copa Centroamericana

Daniel Céspedes explotó en televisión nacional. (Instagram/Instagram)

Daniel Céspedes, presentador de Buen Día y morado de corazón, no aguantó nada y explotó en televisión nacional tras ver que el Saprissa quedó eliminado de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras 0 por 0.

Todo se dio este miércoles cuando Yahaira Piña y María Jesús Rodríguez, de Telenoticias, le dieron el pase para que comentara los temas del programa.

“Lo veo serio, como forzando la sonrisa”, dijo Rodríguez tras preguntarle cómo estaba.

Daniel Céspedes es presentador de Buen Día. (Instagram/Instagram)

Céspedes dijo que él estaba bien, pero si le estaban preguntando por su equipo, confesó que no sabía qué decir.

“Con esto y más, que se vayan todos del Saprissa y solo dejen a Mariano y que se arme el equipo, que se vayan todos porque ya no aguanto más, no aguanto más en serio. Saprissa, ya no nos hagan más esto”, dijo antes de dar los temas mientras sus compañeras se reían.

Una de las cosas que más llamó la atención es que Dani siempre llega al canal bien identificado con algo del equipo; sin embargo, esta vez ni chema se puso de lo frustrado que estaba.

Como buen fiebre, una vez que terminó su reporte, lo hizo con un “Viva Saprissa” demostrando que la frustración no quita el sentimiento que tiene por el equipo morado.