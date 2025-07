Janeth García nominó a Daniel Céspedes para Mira quién baila y esto le respondió él

Daniel Céspedes es presentador de Buen día, en canal 7. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

Daniel Céspedes le respondió a Janeth García luego de que la periodista lo nominara como eventual participante para Mira quién baila (MQB).

A la exparticipante del reality de meneos de canal 7 le pidieron en Instagram nombres de famositicos que le gustaría ver en la pista y ella no dudó en mencionar a la figura de Buen día.

Cuando Daniel se dio cuenta que él había sido uno de los elegidos por la presentadora, le respondió de manera bastante curiosa, con un “sticker” de una persona que no baila ni los ojos.

“Gracias Jane, pero yo sería algo así”, respondió el experiodista de Telenoticias junto al particular “sticker”.

Teletica anda buscando a los participantes para la segunda temporada del programa, que se iniciará el domingo 7 de setiembre, según sabe La Teja, y como parte de esa búsqueda pidió a la gente postular a quienes les gustaría ver bailar.

El nombre de Daniel ya fue mencionado en varias ocasiones y en una de esas el periodista dijo que él no baila absolutamente nada y, aunque no le hace gracia exponer públicamente que no tiene talento para el baile, dijo que ver la evolución sería bonito.

“Sería bonito ver la transición de una persona que no sabe bailar y después aprende a bailar, pero no, no creo”, dijo entre risas hace unas semanas sobre una posible participación en el programa.

Además de a Daniel, Janeth nominó a Thais Alfaro (también de Buen día) y a María Teresa Rodríguez (de Calle 7: Informativo y 7 Estrellas).

¿Será que en Teletica convencen a Daniel Céspedes para que se tire a pista y saque sus pasos prohibidos? ¿Le gustaría?

