Periodista Daniel Céspedes, de Buen día, revela si estará en Mira quién baila

Daniel Céspedes, presentador de Buen día, aclaró si estará en Mira quién baila. (Jose Cordero)

¿Estará el periodista Daniel Céspedes en la nueva temporada de Mira quién baila? El mismo presentador de Buen día aclaró los rumores.

Antes de terminar la última gala de Nace una estrella este domingo, Teletica anunció que el próximo formato que producirán será la competencia de baile, que el año pasado ganó la boxeadora Naomy Valle.

LEA MÁS: Ítalo Marenco, Lussania Víquez, Nadia Aldana… Estos famositicos suenan para Mira quién baila

En las redes sociales del programa de canal 7, desde este lunes empezaron a preguntarle a la gente que a quién le gustaría ver en la pista de baile, y el nombre de Céspedes salió en más de un comentario.

Los televidentes quieren ver a Daniel meneando las caderas cada domingo; sin embargo, el conductor de la revista matutina decidió aclararles desde ya que eso no sucederá.

Sus compañeros de Teletica le preguntaron este miércoles que si es cierto que estará en el programa y de una vez dijo: “No, soy muy malo bailando”.

Daniel Céspedes aclaró si va para Mira quién baila

Aunque su compañera Thais Alfaro apoya la moción y aseguró que sí lo quiere ver en MQB.

“Sería bonito ver la transición de una persona que no sabe bailar y después aprende a bailar, pero no, no creo”, dijo entre risas.

LEA MÁS: Diego Bravo dice que Mira quién baila es una competencia de “egos”

Además del nombre de Daniel, la gente también opinó que les gustaría ver en este concurso a Ítalo Marenco, Lussania Víquez y Nadia Aldana.

Asimismo, les encantaría ver bailando a otras figuras de canal 7 como Natalia Rodríguez, Melissa Alvarado, Thais Alfaro o Natalia Monge.

LEA MÁS: Diego Bravo tomó una decisión con Mira quién baila tras todo lo que dijo Lynda Díaz

El público también también quiere ver a Natalia Rodríguez en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Teletica Formatos aseguró en su posteo que el público será el que escogerá a los participantes.

“Regresa el programa de baile con los ritmos más latinos. Vos serás el encargado de elegir a las nuevas estrellas, ¿a quién postulás?“, dice la publicación en donde surgió el nombre de Céspedes y demás famositicos.